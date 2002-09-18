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Постер фильма Баллистика: Экс Против Сивер
4.2
Киноафиша Фильмы Баллистика: Экс Против Сивер
4.2

Баллистика: Экс Против Сивер

, 2002
Ballistic: Ecks vs Sever
США, Германия / фантастика, боевик / 18+
Постер фильма Баллистика: Экс Против Сивер
4.2

О фильме

В смертельных играх международного шпионажа элитные подразделения секретных агентов беспрестанно сражаются в войнах государств и наций. В области высоких технологий, наиболее ценным оружием является... человек - смертоносный агент под кодовым именем Север. Она - совершенное оружие. Когда происходит утечка информации или появляется вор, она начинает глобальную охоту за виновными, пусть даже они являются важными шишками. Север заканчивает свои дела прежде, чем украденная информация сможет изменить курс истории. Из всех суперагентов только один может потягаться с ней силами - охотник за головами Джеремайя Экс (Антонио Бандерас), да и тот ушел из агентства после гибели жены во время взрыва. Однажды Экс благодаря Север получает возможность разобраться в загадочной смерти своей жены. И им вместе придется помериться силами против властного и сильного противника.

В ролях

Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Jeremiah Ecks
Люси Лью
Люси Лью
Sever
Рэй Парк
A.J. Ross
Талиса Сото
Талиса Сото
Rayne
Мигель Сандовал
Мигель Сандовал
Хулио Мартин
Терри Чен
Терри Чен
Harry
Сандрин Холт
Сандрин Холт
Agent Bennett
Джозефин Жакоб
Грегг Генри
Грегг Генри
Clark
Роджер Кросс
Zane
Стив Бачич
Стив Бачич
Agent Fleming
Режиссер Вич Каосаянанда
Сценарист Алан Б. МакЭлрой
Композитор Дон Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2002
Премьера в мире 18 сентября 2002
Дата выхода
13 февраля 2003 Россия Каскад 18+
16 октября 2002 Германия
13 февраля 2003 Казахстан
20 сентября 2002 США
13 февраля 2003 Украина
27 февраля 2003 Чехия U

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $20 154 899
Производство Franchise Pictures, Chris Lee Productions, MHF Erste Academy Film GmbH & Co. Produktions KG
Другие названия
Ballistic: Ecks vs. Sever, Ballistic, Balistik, Permiso para matar, Antimetopoi me to thanato, Balística, Balistik: Eks protiv Sever, Ballistic - Robbanásig feltöltve, Ballistika: Ekss pret Sīveru, Dupla Explosiva, Ecks contre Sever: Affrontement mortel, Ecks vs. Sever, Enemigos: Ecks contra Sever, Gunner, Legion, Tormenta de fuego, X vs. Sever, Αντιμέτωποι με το θάνατο, Балистик, Балістика: Екс проти Сівер, Баллистика: Экс против Сивер, バリスティック, 出奇制勝, 엑스 vs 세버

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Наша рецензия

Фильм «Баллистика: Экс против Сивер» радует динамичностью сюжета и связанной с этим «непродолжительной» продолжительностью (91 минута), что, согласитесь, сейчас редкость.  Несмотря на то, что после просмотра каких-либо ярких впечатлений и воспоминаний не остается (просмотр данного фильма оставляет в душе ровно столько же, сколько прочтение комикса из детского журнала), сам процесс просмотра не напрягает, что, в общем-то, и можно назвать настоящим отдыхом как для тела, так и для мозга.…

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Баллистика: Экс Против Сивер

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