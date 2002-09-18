В смертельных играх международного шпионажа элитные подразделения секретных агентов беспрестанно сражаются в войнах государств и наций. В области высоких технологий, наиболее ценным оружием является... человек - смертоносный агент под кодовым именем Север. Она - совершенное оружие. Когда происходит утечка информации или появляется вор, она начинает глобальную охоту за виновными, пусть даже они являются важными шишками. Север заканчивает свои дела прежде, чем украденная информация сможет изменить курс истории. Из всех суперагентов только один может потягаться с ней силами - охотник за головами Джеремайя Экс (Антонио Бандерас), да и тот ушел из агентства после гибели жены во время взрыва. Однажды Экс благодаря Север получает возможность разобраться в загадочной смерти своей жены. И им вместе придется помериться силами против властного и сильного противника.