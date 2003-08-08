Аббревиатура «S.W.A.T.», расшифрованная у нас как «Спецназ Города ангелов», на самом деле означает «Special weapons and tactics». Сам фильм, созданный – так же, как, к примеру, «Миссия невыполнима», – по мотивам старого доброго одноименного телесериала, остается совершенно в рамках развернутой теленовеллы и на «большое кино» ну никак не тянет. Мало того, сценаристы использовали здесь все штампы, какие только могут быть в полицейском фильме. Есть несколько невероятно крутых и невероятно хороших…