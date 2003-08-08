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Постер фильма Спецназ
6.1
Киноафиша Фильмы Спецназ
6.1

Спецназ

, 2003
S.W.A.T.
США / триллер, боевик / 18+
Постер фильма Спецназ
6.1

Причины посмотреть

О фильме

Офицеры спецназа Лос-Анджелеса Джим Стрит и Брайан Гэмбл отправлены на улицы города, чтобы помешать чрезвычайно жестокому ограблению банка. Хотя им удается предотвратить ограбление, в процессе герои случайно убивают заложника. Стрита временно отстраняют от отряда, а Гэмбла вообще увольняют.  Полгода спустя ветеран S.W.A.T. Дэниел Харрельсон получает приказ собрать новую команду для своего дивизиона. Помимо старых солдат от набирает в отряд трех новичков. На тренировке они получают сообщение о том, что французский криминальный авторитет, известный как Алекс Монтелл, пытается сбежать из тюрьмы. Остановить его будет непросто, учитывая, что Монтелл пообещал своим освободителям 100 миллионов долларов… 

Экранизвция американского культового сериала 70-х годов.S.W.A.T. - Специальное оружие и тактика / Special Weapons and Tactics. Это название спецподразделения лос-анджелесской полиции, занимающееся делами, которые непосильны обычным полицейским.

В ролях

Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Sgt. Dan 'Hondo' Harrelson
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Jim Street
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Брайан Гэмбл
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Крис Санчес
Эл Эл Кул Джей
Deacon 'Deke' Kaye
Оливье Мартинес
Оливье Мартинес
Алекс Монтель
Джош Чарльз
Джош Чарльз
T.J. McCabe
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт
Michael Boxer
Рег Ю. Кэти
Lt. Greg Velasquez
Ларри Поиндекстер
Капитан Томас Фуллер
Режиссер Кларк Джонсон
Сценарист Дэвид Эйр, Роберт Хамнер, Ron Mita, Jim McClain
Композитор Эллиот Голденталь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 8 августа 2003
Дата выхода
11 декабря 2003 Россия 16+
27 ноября 2003 Австралия
5 декабря 2003 Австрия
4 декабря 2003 Аргентина
26 ноября 2003 Бахрейн
11 декабря 2003 Беларусь
3 декабря 2003 Бельгия
28 ноября 2003 Бразилия
5 декабря 2003 Великобритания
20 ноября 2003 Венгрия
3 декабря 2003 Венесуэла
4 декабря 2003 Германия
5 декабря 2003 Греция
9 января 2004 Дания
24 сентября 2003 Египет
16 октября 2003 Израиль
5 декабря 2003 Ирландия
10 октября 2003 Исландия
5 декабря 2003 Испания
28 ноября 2003 Италия
11 декабря 2003 Казахстан
28 ноября 2003 Колумбия
25 ноября 2003 Кувейт
28 ноября 2003 Литва
17 октября 2003 Мексика
4 декабря 2003 Нидерланды
23 октября 2003 Новая Зеландия
3 октября 2003 Норвегия
16 октября 2003 Перу
5 декабря 2003 Польша
22 января 2004 Португалия
8 августа 2003 США
4 декабря 2003 Словакия
5 декабря 2003 Турция
11 декабря 2003 Украина
21 ноября 2003 Уругвай
17 сентября 2003 Филиппины
5 декабря 2003 Финляндия
3 декабря 2003 Франция
4 декабря 2003 Чехия
4 декабря 2003 Швейцария
9 января 2004 Швеция
28 ноября 2003 Эстония
25 сентября 2003 Южная Корея
27 сентября 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $207 725 639
Производство Columbia Pictures, Original Film, Camelot Pictures
Другие названия
S.W.A.T., S.W.A.T. - Unidad especial, S.W.A.T. - Die Spezialeinheit, S.W.A.T. - Valiojoukko, Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T., Els homes de Harrelson, Jednotka rýchleho nasadenia, Özel tim, S.W.A.T. - Epilekti omada krousis, S.W.A.T. - Força de Intervenção, S.W.A.T. - Különleges kommandó, S.W.A.T. - Politiets eliteenhed, S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, S.W.A.T. - Trupe de elita, S.W.A.T. - Специален отряд, S.W.A.T. : Unité d'élite, S.W.A.T. Jednostka Specjalna, S.W.A.T.: Comando Especial, S.W.A.T.: Elitgruppen, S.W.A.T.: Jednotka rychlého nasazení, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, S.W.A.T.: Επίλεκτη ομάδα κρούσης, S.W.A.T.: Спецназ города ангелов, Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T., Specijalci, Specijalna policijska jedinica, SWAT - Greito reagavimo būrys, Спецназ міста янголів, 反恐特警組, Спецпризначенці, S.W.A.T. - Spetsialen otryad, SWAT, S W A T, S.W.A.T.: Epílekti omáda kroúsis, S.W.A.T.: Spetsnaz goroda angelov, スワット, S.W.A.T. ：2003

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 10 марта 2021

Цитаты

Хондо Как я могу доверять человеку, который не ест хороший старомодный американский хот-дог?
Стрит [с улыбкой] Он вегетарианец.

Наша рецензия

Аббревиатура «S.W.A.T.», расшифрованная у нас как «Спецназ Города ангелов», на самом деле означает «Special weapons and tactics». Сам фильм, созданный – так же, как, к примеру, «Миссия невыполнима», – по мотивам старого доброго одноименного телесериала, остается совершенно в рамках развернутой теленовеллы и на «большое кино» ну никак не тянет. Мало того, сценаристы использовали здесь все штампы, какие только могут быть в полицейском фильме. Есть несколько невероятно крутых и невероятно хороших…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур снимется в ремейке «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»
6 марта 2017 16:52 Звезда «Мыслить как преступник» Шемар Мур снимется в ремейке «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» Вслед за «Смертельным оружием» телевизионный ремейк получит еще один популярный боевик – по фильму «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», вышедшему в 2003 году при участии

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