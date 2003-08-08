Офицеры спецназа Лос-Анджелеса Джим Стрит и Брайан Гэмбл отправлены на улицы города, чтобы помешать чрезвычайно жестокому ограблению банка. Хотя им удается предотвратить ограбление, в процессе герои случайно убивают заложника. Стрита временно отстраняют от отряда, а Гэмбла вообще увольняют. Полгода спустя ветеран S.W.A.T. Дэниел Харрельсон получает приказ собрать новую команду для своего дивизиона. Помимо старых солдат от набирает в отряд трех новичков. На тренировке они получают сообщение о том, что французский криминальный авторитет, известный как Алекс Монтелл, пытается сбежать из тюрьмы. Остановить его будет непросто, учитывая, что Монтелл пообещал своим освободителям 100 миллионов долларов…
Экранизвция американского культового сериала 70-х годов.S.W.A.T. - Специальное оружие и тактика / Special Weapons and Tactics. Это название спецподразделения лос-анджелесской полиции, занимающееся делами, которые непосильны обычным полицейским.
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В честь окончания съёмок в качестве прощального подарка Сэмюэл Л. Джексон преподнёс ведущему актёрскому составу фирменный 9-мм пистолет с буквами S.W.A.T., выгравированными на рукояти.