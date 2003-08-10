Афера Стивена Гласса, 2003

Скандальная реальная история о молодом журналисте, который несколько лет обманывал весь мир.

Двадцатипятилетний Стивен Гласс в период с 1995 по 1998 год считался одним из ведущих пишущих журналистов Америки благодаря серии блестящих статей, которые были опубликованы в самых разных изданиях — от "New Republic" до "Rolling Stone". Однако стало известно, что Гласс выдумывал большинство событий, встреч и фраз, которые ему якобы говорили "источники" и знаменитости. Из опубликованных им 40 с лишним статей 27 оказались частично или полностью вымышленными.