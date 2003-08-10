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Афера Стивена Гласса Афера Стивена Гласса
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Shattered Glass

Афера Стивена Гласса, 2003

2003 / США / Канада
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стивен Гласс - молодой журналист, работающий в популярнейшем политическом еженедельнике “The New Republic”. Все материалы Стивена становятся настоящей бомбой и никто не понимает, как ему удается добывать такую сенсационную информацию. Ответ оказался прост: большую часть своих статей Стивен Гласс просто... выдумывает. Когда правда всплывает наружу, то разгорается невероятный скандал.

  • Многие зрители с тестовых показов не поверили, что история основана на реальных событиях. Они сочли, что ни в одном реальном журнале не может быть столько журналистов в возрасте от 20 до 25 лет, хотя именно так обстояли дела в “The New Republic”. 
  • Мелани Лински не меняла костюм и на протяжении всего фильма она носила одну и ту же одежду. 
  • Настоящему Стивену Глассу предлагали роль в фильме. Он отказался.
  • Чарльз Лейн, реальный редактор “The New Republic”, был приглашен сценаристом и режиссером Билли Рэем на съемочную площадку в качестве консультанта. Благодаря нему некоторые сцены были очень точным пересказом реальных событий. 
  • Билли Рэю было очень трудно убедить помочь в создании фильма настоящего Майкла Келли, который был редактором “The New Republic”, когда публиковались многие статьи Стивена Гласса.

Скандальная реальная история о молодом журналисте, который несколько лет обманывал весь мир.

Двадцатипятилетний Стивен Гласс в период с 1995 по 1998 год считался одним из ведущих пишущих журналистов Америки благодаря серии блестящих статей, которые были опубликованы в самых разных изданиях — от "New Republic" до "Rolling Stone". Однако стало известно, что Гласс выдумывал большинство событий, встреч и фраз, которые ему якобы говорили "источники" и знаменитости. Из опубликованных им 40 с лишним статей 27 оказались частично или полностью вымышленными.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 декабря 2003
Премьера в мире 10 августа 2003
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Билли Рэй
В ролях
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Мелани Лински
Мелани Лински
Стив Зан
Стив Зан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Афера Стивена Гласса 2 постера
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16 февраля 2022 15:58
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