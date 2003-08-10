Афера Стивена Гласса, 2003

Стивен Гласс - молодой журналист, работающий в популярнейшем политическом еженедельнике “The New Republic”. Все материалы Стивена становятся настоящей бомбой и никто не понимает, как ему удается добывать такую сенсационную информацию. Ответ оказался прост: большую часть своих статей Стивен Гласс просто... выдумывает. Когда правда всплывает наружу, то разгорается невероятный скандал.
Скандальная реальная история о молодом журналисте, который несколько лет обманывал весь мир.
Двадцатипятилетний Стивен Гласс в период с 1995 по 1998 год считался одним из ведущих пишущих журналистов Америки благодаря серии блестящих статей, которые были опубликованы в самых разных изданиях — от "New Republic" до "Rolling Stone". Однако стало известно, что Гласс выдумывал большинство событий, встреч и фраз, которые ему якобы говорили "источники" и знаменитости. Из опубликованных им 40 с лишним статей 27 оказались частично или полностью вымышленными.