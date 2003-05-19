Догвилль, 2003

Пол Беттани не хотел играть Тома Эдисона-мл., потому что фильм снимали в Швеции. Тогда его друг, актер Стеллан Скарсгард сказал ему, что съемки у Ларса фон Триера проходят очень весело, и что отказавшись от роли он пропустит нечто особенное. После того, как половина фильма была снята, Беттани спросил Скарсгарда, когда начнется обещанное веселье, на что Скарсгард ответил: “Я солгал. Я сделал это, потому что с ним потрясающе работать, и ты бы не смог убедиться в этом, если бы не оказался здесь”.

Пол Беттани, сыгравший Тома Эдисона, позже называл съемки “отвратительным” и “крайне неприятным опытом”. Ему не понравилось, что Ларс фон Триер не заинтересован в том, чтобы актеры были частью творческого процесса, а должны полностью ему подчиняться. Несмотря на то, что Беттани является поклонником некоторых фильмов фон Триера, он говорил, что никогда не смотрел этот фильм и не собирается этого делать.

Начинающий кинорежиссер Дженнифер Кент однажды обратилась к Ларсу фон Триеру с просьбой поработать над одним из его фильмов, потому что чувствовала, что это может быть более полезно, чем посещение киношколы. В конце концов она была нанята его продюсером в качестве помощника на этой постановке. Десять лет спустя Кент сняла свой первый полнометражный фильм “Бабадук”.

Знаменитая вступительная сцена этого фильма была создана на компьютере из 156 отдельных кадров. Потолок в киностудии был недостаточно высоким, чтобы можно было сделать один крупный план сверху.

Ходили слухи, что режиссер Ларс фон Триер иногда пытался раздеваться и снимать фильм будучи обнаженным, чтобы таким образом спровоцировать и взволновать актеров.

В одном из интервью Ларс фон Триер признался, что он написал сценарий к фильму во время двенадцатидневного наркотического запоя.

По слухам, после завершения работы над этим фильмом Николь Кидман поклялась, что больше никогда не будет работать с Ларсом фон Триером. Позже Кидман отказалась от главной роли в фильме “Антихрист” и покинула проект “Нимфоманка: часть 1”.

Квентин Тарантино — большой поклонник этого провокационного фильма. Он утверждает, что если бы это была пьеса, то она получила бы Пулитцеровскую премию.

Идея снять фильм почти без декораций пришла Ларсу фон Триеру во время скучной рыбалки в Швеции.

На входе в старую шахту можно заметить надпись на латыни: “Dictum ac factum”. Это переводится как “Сказано – сделано”.