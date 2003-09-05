Мало кто из водителей-дальнобойщиков удивился бы, если б увидел на трассе фуру с двумя мужчинами и красивой девушкой, взятой в поездку ради развлечения. Но никому из них не пришло бы в голову, что на самом деле это трио - работающие под прикрытием оперативники. Майор Николай Агапов, капитан Алексей Гаркуша и сержант Марина Квасова должны найти и обезвредить преступную банду, которая повадилась нападать на дальнобойщиков, грабить их и убивать. В ходе опасной операции героям предстоить не только поймать нарушителей закона, но и разобраться в сложных отношениях друг с другом - дело в том, что оба мужчины влюблены в Марину…