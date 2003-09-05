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Киноафиша Фильмы Трио

Трио

Trio 18+
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О фильме

Мало кто из водителей-дальнобойщиков удивился бы, если б увидел на трассе фуру с двумя мужчинами и красивой девушкой, взятой в поездку ради развлечения. Но никому из них не пришло бы в голову, что на самом деле это трио - работающие под прикрытием оперативники. Майор Николай Агапов, капитан Алексей Гаркуша и сержант Марина Квасова должны найти и обезвредить преступную банду, которая повадилась нападать на дальнобойщиков, грабить их и убивать. В ходе опасной операции героям предстоить не только поймать нарушителей закона, но и разобраться в сложных отношениях друг с другом - дело в том, что оба мужчины влюблены в Марину…

  • Фильм вышел в прокат не только в России, но и Германии и Польше. При этом зарубежные премьеры состоялись раньше российской. 
  • За роль Марины актриса Мария Звонарева была удостоена премии “Золотой Овен”. На кинофестивале “Окно в Европу” в Выборге Андрей Панин получил награду за лучшую мужскую роль, а режиссер Александр Прошкин - специальный приз жюри за режиссуру. 
  • Съемки фильма проходили в Башкирии, Калмыкии и Оренбургской области.
  • В 2005 году Михаил Пореченков (Алексей) и Мария Звонарева (Марина) снова встретились на съемочной площадке комедии “Солдатский Декамерон”.

Трое в фуре, не считая сумки с пожитками и табельного оружия. Два дальнобойщика и проститутка – милиционеры, которые "на живца" ловят банду, терроризирующую грузоперевозчиков. Двое мужчин и женщина, свободные в своих чувствах и поступках, сошлись в дорожном треугольнике, чтобы найти налетчиков, самих себя и свою любовь.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 сентября 2003
Дата выхода
23 октября 2003 Россия 16+
23 октября 2003 Беларусь
23 октября 2003 Казахстан
23 октября 2003 Украина
Бюджет $1 200 000
Сборы в мире $151 200
Производство Централ Партнершип
Другие названия
Trio, Трио
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Мария Звонарева
Александр Гришин
Александр Гришин
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
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