Мало кто из водителей-дальнобойщиков удивился бы, если б увидел на трассе фуру с двумя мужчинами и красивой девушкой, взятой в поездку ради развлечения. Но никому из них не пришло бы в голову, что на самом деле это трио - работающие под прикрытием оперативники. Майор Николай Агапов, капитан Алексей Гаркуша и сержант Марина Квасова должны найти и обезвредить преступную банду, которая повадилась нападать на дальнобойщиков, грабить их и убивать. В ходе опасной операции героям предстоить не только поймать нарушителей закона, но и разобраться в сложных отношениях друг с другом - дело в том, что оба мужчины влюблены в Марину…
Трое в фуре, не считая сумки с пожитками и табельного оружия. Два дальнобойщика и проститутка – милиционеры, которые "на живца" ловят банду, терроризирующую грузоперевозчиков. Двое мужчин и женщина, свободные в своих чувствах и поступках, сошлись в дорожном треугольнике, чтобы найти налетчиков, самих себя и свою любовь.
|23 октября 2003
|Россия
|16+
|23 октября 2003
|Беларусь
|23 октября 2003
|Казахстан
|23 октября 2003
|Украина