Гриль-бар "На полпути", 2002

Восточная Германия Франкфурт-на-Одере: две супружеские пары друзей, которым уже под сорок, ведут ничем не примечательную монотонную жизнь. Радиоведущего Криса и Катрин, его вторую жену, уже не объединяет ни общая постель, ни повседневная жизнь. Их друг Уве день и ночь работает на продажу своих хот-догов, но при этом совсем забросил жену и детей. И ничего удивительного в том, что Эллен, страдающая от невнимания мужа, и Крис, которому хочется чего-то нового, сближаются. Но неожиданно их связь становится явной, и существование каждой семьи становится под угрозу. Эта ситуация встряхивает их рутинное существование, жизнь вновь приобретает смысл, и они понимают, что даже в таком месте, как Франкфурт-на-Одере чудеса возможны, достаточно только поверить в них. Продолжительность: 106 мин.

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