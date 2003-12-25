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Гриль-бар
Киноафиша Фильмы Гриль-бар "На полпути"
Grill Point / Halbe Treppe

Гриль-бар "На полпути", 2002

2002 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Восточная Германия Франкфурт-на-Одере: две супружеские пары друзей, которым уже под сорок, ведут ничем не примечательную монотонную жизнь. Радиоведущего Криса и Катрин, его вторую жену, уже не объединяет ни общая постель, ни повседневная жизнь. Их друг Уве день и ночь работает на продажу своих хот-догов, но при этом совсем забросил жену и детей. И ничего удивительного в том, что Эллен, страдающая от невнимания мужа, и Крис, которому хочется чего-то нового, сближаются. Но неожиданно их связь становится явной, и существование каждой семьи становится под угрозу. Эта ситуация встряхивает их рутинное существование, жизнь вновь приобретает смысл, и они понимают, что даже в таком месте, как Франкфурт-на-Одере чудеса возможны, достаточно только поверить в них. Продолжительность: 106 мин.
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 25 декабря 2003
Премьера в мире 25 декабря 2003
Режиссер
Андреас Дрезен
Андреас Дрезен
В ролях
Штеффи Кунерт
Габриэла Мария Шмайде
Торстен Мертен
Аксель Праль
Аксель Праль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гриль-бар 1 постер
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