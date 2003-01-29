Марсель вновь в опасности! В канун Рождества городские банки грабят переодетые в Санта-Клаусов преступники. Полицейские проверяют всех подозрительных дедов Морозов, но не могут найти среди них грабителей. Тогда шеф марсельской полиции Жибер предлагает провести крупномасштабную операцию, чтобы захватить преступников в их логове. Однако вряд ли она увенчалась бы успехом, если бы не таксист-частник Даниэль и его друг, полицейский Эмильен. Именно с их помощью была разоблачена китайская журналистка Ку, передававшая сведения "Санта-Клаусам". Грабители пытаются через Альпы перебраться в Швейцарию, но марсельские копы, возглавляемые Даниэлем и Эмильеном, преследуют их по пятам...

