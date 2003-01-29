Марсель вновь в опасности! В канун Рождества городские банки грабят переодетые в Санта-Клаусов преступники. Полицейские проверяют всех подозрительных дедов Морозов, но не могут найти среди них грабителей. Тогда шеф марсельской полиции Жибер предлагает провести крупномасштабную операцию, чтобы захватить преступников в их логове. Однако вряд ли она увенчалась бы успехом, если бы не таксист-частник Даниэль и его друг, полицейский Эмильен. Именно с их помощью была разоблачена китайская журналистка Ку, передававшая сведения "Санта-Клаусам". Грабители пытаются через Альпы перебраться в Швейцарию, но марсельские копы, возглавляемые Даниэлем и Эмильеном, преследуют их по пятам...
Четверг. На ожидаемую третью часть полнометражной рекламы автомобиля Peugeot были проданы все билеты. Зал с нетерпением ждал так полюбившихся героев французской комедии. И каково было удивление зрителей, когда в первых эпизодах на экране появился похудевший, но с мыслью в глазах Сильвестр Сталлоне. Но после начались титры, пародирующие титры из последней части Джеймс Бонда, и впоследствии Железный Слай не появлялся, о чем зрители ни капельки не пожалели. Третья часть оказалась осмысленным…
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссераЛюк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.