Постер фильма Такси 3
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 5.8
2 постера
Киноафиша Фильмы Такси 3

Такси 3

Taxi 3 18+
О фильме

Марсель вновь в опасности! В канун Рождества городские банки грабят переодетые в Санта-Клаусов преступники. Полицейские проверяют всех подозрительных дедов Морозов, но не могут найти среди них грабителей. Тогда шеф марсельской полиции Жибер предлагает провести крупномасштабную операцию, чтобы захватить преступников в их логове. Однако вряд ли она увенчалась бы успехом, если бы не таксист-частник Даниэль и его друг, полицейский Эмильен. Именно с их помощью была разоблачена китайская журналистка Ку, передававшая сведения "Санта-Клаусам". Грабители пытаются через Альпы перебраться в Швейцарию, но марсельские копы, возглавляемые Даниэлем и Эмильеном, преследуют их по пятам...
Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 29 января 2003
Премьера в мире 29 января 2003
Дата выхода
27 марта 2003 Россия Гельварс
25 апреля 2003 Бразилия 12
11 сентября 2006 Великобритания
27 февраля 2003 Венгрия
29 января 2003 Германия
30 января 2003 Греция
29 января 2003 Дания
16 мая 2003 Испания
19 марта 2003 Казахстан
14 марта 2003 Литва
31 июля 2003 Нидерланды
16 мая 2003 Португалия
29 января 2003 США
29 января 2003 Франция
10 апреля 2003 Чехия 12+
25 апреля 2003 Южная Корея 12
17 мая 2003 Япония
Бюджет $1 300 000
Сборы в мире $65 497 208
Производство EuropaCorp, ARP Sélection, Apipoulaï
Другие названия
Taxi 3, Taksi 3, Такси 3, Quái Xế Taxi 3, Taksis 3, Takso 3, Taxi 2003, Táxi 3, Táxi 3 - Inferno no Asfalto, TAXi（3）, Taxxi 3, Ταξί 3, Таксі 3, 終極殺陣3
Режиссер
Жерар Кравчик
В ролях
Сами Насери
Сами Насери
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 16 голосов
5.8 IMDb
Четверг. На ожидаемую третью часть полнометражной рекламы автомобиля Peugeot были проданы все билеты. Зал с нетерпением ждал так полюбившихся героев французской комедии.  И каково было удивление зрителей, когда в первых эпизодах на экране появился похудевший, но с мыслью в глазах Сильвестр Сталлоне. Но после начались титры, пародирующие титры из последней части Джеймс Бонда, и впоследствии Железный Слай не появлялся, о чем зрители ни капельки не пожалели. Третья часть оказалась осмысленным…
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
1 сентября 2025 16:15
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери На недавно отгремевшем Фестивале мотивационного кино BRIDGE OF ARTS хедлайнером, звездой и просто объектом для сотен селфи стал Сами Насери, сыгравший того самого сумасшедшего водителя
28 августа 2017 23:27
