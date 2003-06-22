Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Синбад: Легенда семи морей Синбад: Легенда семи морей
Киноафиша Фильмы Синбад: Легенда семи морей
Sinbad: Legend of the Seven Seas

Синбад: Легенда семи морей, 2003

2003 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Синдбад и его пиратская команда пытаются украсть волшебную «Книгу мира», которая защищает королевство Сиракузы, и удержать ее для выкупа в качестве последней работы перед тем, как отправиться на пенсию на Фиджи. Попытка не удается, но его защищает принц Протей. Когда-то Протей был лучшим другом Синдбада, но позже тот отдалился от него, не объясняя причин. Синдбад все равно пытается украсть книгу, но огромное чудовище Цетус атакует корабль и утаскивает Синдбада под воду. Там его спасает прекрасная Богиня Раздора Эрида, которая предлагает ему любое благо, которое он пожелает, в обмен на то, что он принесет «Книгу мира» в ее царство Тартар… 

  • Это последний нарисованный анимационный фильм от студии DreamWorks.
  • Спайк, пес Синдбада, оказался более популярен на тестовых просмотрах мультфильма, чем сам Синдбад, поэтому создатели добавили целых семь новых сцен со Спайком до того, как фильм был выпущен в полноценный кинопрокат. 
  • Хотя Брэд Питт и Кэтрин Зета-Джонс озвучивают влюбленных друг в друга героев, в жизни они ни разу не встречались до праздничной премьеры мультфильма. 
  • Во всех оригинальных легендах и во всех предыдущих экранизациях Синдбад является мусульманином и происходит из Багдада. В этой версии он – грек и исповедует античную политеистическую религию. 

Синбад, самый смелый и прославленный из тех, кто когда-нибудь бороздил семь морей, прожигает жизнь в поисках приключений. И проблемы не заставляют себя ждать. Украдена бесценная и очень могущественная вещь – Книга мира. Чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Протея, Синбад должен найти и вернуть ее. Однако он решает не рисковать и берет курс на острова Фиджи, где, как известно, много солнца и развлечений. Хорошо, что с Синбадом на корабле отплывает невеста Протея Марина. Она собирается удостоверится, что наш герой завершит свою миссию и спасет жизнь Протея. Теперь человек, что вложил в Синбада "плохое" узнает, насколько тот может быть плохим.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 21 августа 2003
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 22 июня 2003
Возраст 12+
Режиссер
Тим Джонсон
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Планета сокровищ
Планета сокровищ (2002)
5.181818
Атлантида: затерянный мир
Атлантида: затерянный мир (2001)
7.736842
Мультфильм находится в подборках
Фильмы с Брэдом Питтом Фильмы с Брэдом Питтом
Постер мультфильма Синбад: Легенда семи морей 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Синбад: Легенда семи морей смотреть онлайн

Синбад: Легенда семи морей
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Планета сокровищ
 
Атлантида: затерянный мир
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши