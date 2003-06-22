Синбад: Легенда семи морей, 2003

Синбад, самый смелый и прославленный из тех, кто когда-нибудь бороздил семь морей, прожигает жизнь в поисках приключений. И проблемы не заставляют себя ждать. Украдена бесценная и очень могущественная вещь – Книга мира. Чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Протея, Синбад должен найти и вернуть ее. Однако он решает не рисковать и берет курс на острова Фиджи, где, как известно, много солнца и развлечений. Хорошо, что с Синбадом на корабле отплывает невеста Протея Марина. Она собирается удостоверится, что наш герой завершит свою миссию и спасет жизнь Протея. Теперь человек, что вложил в Синбада "плохое" узнает, насколько тот может быть плохим.