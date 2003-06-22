Синбад: Легенда семи морей, 2003

Синдбад и его пиратская команда пытаются украсть волшебную «Книгу мира», которая защищает королевство Сиракузы, и удержать ее для выкупа в качестве последней работы перед тем, как отправиться на пенсию на Фиджи. Попытка не удается, но его защищает принц Протей. Когда-то Протей был лучшим другом Синдбада, но позже тот отдалился от него, не объясняя причин. Синдбад все равно пытается украсть книгу, но огромное чудовище Цетус атакует корабль и утаскивает Синдбада под воду. Там его спасает прекрасная Богиня Раздора Эрида, которая предлагает ему любое благо, которое он пожелает, в обмен на то, что он принесет «Книгу мира» в ее царство Тартар…
Синбад, самый смелый и прославленный из тех, кто когда-нибудь бороздил семь морей, прожигает жизнь в поисках приключений. И проблемы не заставляют себя ждать. Украдена бесценная и очень могущественная вещь – Книга мира. Чтобы спасти жизнь своего лучшего друга Протея, Синбад должен найти и вернуть ее. Однако он решает не рисковать и берет курс на острова Фиджи, где, как известно, много солнца и развлечений. Хорошо, что с Синбадом на корабле отплывает невеста Протея Марина. Она собирается удостоверится, что наш герой завершит свою миссию и спасет жизнь Протея. Теперь человек, что вложил в Синбада "плохое" узнает, насколько тот может быть плохим.