Викторианская Англия. Лига выдающихся джентльменов — это отряд супергероев под предводительством бесстрашного искателя приключений Алана Куотермейна. Под его началом оказались такие выдающиеся личности, как Капитан Немо, вампирша Мина Харкер, человек-невидимка Родни Скиннер, агент секретных служб США Том Сойер, Дориан Грей и доктор Джекилл/мистер Хайд. Члены Лиги —- крайние индивидуалисты, изгои с разным прошлым и уникальными талантами, которые люди или проклинают или благославляют. Теперь они должны научиться доверять друг другу и работать в одной команде, чтобы спасти человечество. Им предстоит срочное задание: на "Наутилусе", подводной лодке Капитана Немо, переправиться в Италию, в Венецию, где некий безумец в маске по прозвищу Фантом планирует сорвать конференцию мировых лидеров, подорвав и затопив город. Это преступление может обернутся катастрофой для всей планеты. Чтобы его предотвратить, в распоряжении у Лиги выдающихся джентльменов всего девять часов...
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В одном эпизоде Пита Уилсон с юмором пародирует голос сэра Шона Коннери. По словам Уилсон, это было добавлено в сцену в последний момент, и ей было не по себе, поскольку на съёмочной площадке пародии на Коннери считались табу. Перед съёмками она позвонила Коннери и предложила не использовать акцент, но он настоял, чтобы она всё же сделала его. После съёмок она спросила, что он об этом думает; он ответил: «Ты была великолепна!» Она удивилась и уточнила, действительно ли он так думает. Он сказал: «Да — это ужасно! Это худшая пародия, которую я когда-либо слышал, и в этом её совершенство.»