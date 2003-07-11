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Постер фильма Лига выдающихся джентльменов
6.0
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6.0

Лига выдающихся джентльменов

, 2003
The League of Extraordinary Gentlemen
США / боевик, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Лига выдающихся джентльменов
6.0

О фильме

Викторианская Англия. Лига выдающихся джентльменов — это отряд супергероев под предводительством бесстрашного искателя приключений Алана Куотермейна. Под его началом оказались такие выдающиеся личности, как Капитан Немо, вампирша Мина Харкер, человек-невидимка Родни Скиннер, агент секретных служб США Том Сойер, Дориан Грей и доктор Джекилл/мистер Хайд. Члены Лиги —- крайние индивидуалисты, изгои с разным прошлым и уникальными талантами, которые люди или проклинают или благославляют. Теперь они должны научиться доверять друг другу и работать в одной команде, чтобы спасти человечество. Им предстоит срочное задание: на "Наутилусе", подводной лодке Капитана Немо, переправиться в Италию, в Венецию, где некий безумец в маске по прозвищу Фантом планирует сорвать конференцию мировых лидеров, подорвав и затопив город. Это преступление может обернутся катастрофой для всей планеты. Чтобы его предотвратить, в распоряжении у Лиги выдающихся джентльменов всего девять часов...

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Аллан Квартермейн
Стюарт Таунсенд
Стюарт Таунсенд
Дориан Грей
Пета Уилсон
Пета Уилсон
Мина Харкер
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Том Сойер
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Edward Hyde
Тони Керран
Тони Керран
Rodney Skinner
Макс Райан
Макс Райан
Dante
Джеймс Бэбсон
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
М
Насируддин Шах
Капитан Немо
Том Гудман-Хилл
Том Гудман-Хилл
Сандерсон Рид
Роберт Гудман
Роберт Гудман
Режиссер Стивен Норрингтон
Сценарист Алан Мур, Кевин О’Нилл, Джеймс Робинсон
Композитор Тревор Джонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 10 октября 2003
Премьера в мире 11 июля 2003
Дата выхода
28 августа 2003 Россия 12+
2 октября 2003 Австралия
2 октября 2003 Австрия
11 сентября 2003 Аргентина
3 сентября 2003 Бахрейн
1 октября 2003 Беларусь
10 сентября 2003 Бельгия
19 сентября 2003 Болгария
12 сентября 2003 Бразилия
17 октября 2003 Великобритания
2 октября 2003 Венгрия
2 октября 2003 Германия
4 сентября 2003 Гонконг
17 октября 2003 Греция
26 сентября 2003 Дания
17 сентября 2003 Египет
9 октября 2003 Израиль
17 октября 2003 Ирландия
12 сентября 2003 Исландия
5 сентября 2003 Испания
10 октября 2003 Италия
1 октября 2003 Казахстан
16 декабря 2003 Кувейт
10 октября 2003 Литва
4 сентября 2003 Македония
12 сентября 2003 Мексика
11 сентября 2003 Нидерланды
21 августа 2003 Новая Зеландия
3 октября 2003 Норвегия
19 сентября 2003 Панама
18 сентября 2003 Перу
24 октября 2003 Польша
3 октября 2003 Португалия
11 июля 2003 США
17 октября 2003 Сальвадор
14 августа 2003 Сингапур
25 сентября 2003 Словакия
2 октября 2003 Словения
24 октября 2003 Турция
1 октября 2003 Украина
13 августа 2003 Филиппины
17 октября 2003 Финляндия
1 октября 2003 Франция
25 сентября 2003 Чехия
2 октября 2003 Швейцария
24 октября 2003 Швеция
12 сентября 2003 Эстония
3 октября 2003 ЮАР
14 августа 2003 Южная Корея
11 октября 2003 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $78 000 000
Сборы в мире $179 265 204
Производство 20th Century Fox, Angry Films, International Production Company
Другие названия
The League of Extraordinary Gentlemen, La liga extraordinaria, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, The League, 天降奇兵, A Liga Extraordinária, A szövetség, Det hemmelighedsfulde selskab, Družba pravih džentlmena, Druzba pravih gospodov, Ekstraordinarių džentelmenų lyga, Extraordinary Gentlemen, Herrasmiesliiga, I symmahia, La leggenda degli uomini straordinari, La Liga de los Hombres Extraordinarios, La ligue des gentlemen extraordinaires, La lliga dels homes extraordinaris, League of Legend, Lidhja e njerëzve të jashtëzakonshëm, Lielisko džentlmeņu līga, Liga, Liga de Cavalheiros Extraordinários, Liga gentlemanilor extraordinari, Liga niezwykłych dżentelmenów, Liga výjimečných, Liga výnimočných, Liiga, LXG, LXG: The League of Extraordinary Gentlemen, Muhteşem kahramanlar, The league: Det hemmelighedsfulde selskab, Thợ Săn Siêu Hạng, Η συμμαχία, Лига выдающихся джентльменов, Лига изузетних џентлмена, Лигата на необикновените, Ліга видатних джентльменів, जाबांज: दि पॉवर ऑफ सेवेन, リーグ・オブ・レジェンド/時空を超えた戦い, 奇幻兵團LXG, Ligata na neobiknovenite, Клуб выдающихся джентльменов, Die Liga der aussergwöhnlichen Gentlemen, Liga izuzetnih džentlmena, Liga vydayushchikhsya dzhentl'menov, Liha vydatnykh dzhentlʹmeniv

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 18 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Наша рецензия

Неуязвимый охотник Аллан Квотермен (Шон Коннери) из «Копей царя Соломона», капитан Немо (Насурдин Шах) из романа Жюль Верна, вампир Мина Харкер (Пета Уилсон) из «Дракулы», бессмертный Дорриан Грей (Стюарт Таусен) из книги Оскара Уайльда, человек – невидимка (Тони Курран) из произведений Герберта Уэлса, агент американской секретной службы Том Сойер (Шейн Уэст) и доктор Джекилл (Джейсон Флеминг) он же мистер Хайд из романа Роберта Стивенсона. Что могло объединить столь разных героев в одном…

Отзывы о фильме

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Интересные факты

В одном эпизоде Пита Уилсон с юмором пародирует голос сэра Шона Коннери. По словам Уилсон, это было добавлено в сцену в последний момент, и ей было не по себе, поскольку на съёмочной площадке пародии на Коннери считались табу. Перед съёмками она позвонила Коннери и предложила не использовать акцент, но он настоял, чтобы она всё же сделала его. После съёмок она спросила, что он об этом думает; он ответил: «Ты была великолепна!» Она удивилась и уточнила, действительно ли он так думает. Он сказал: «Да — это ужасно! Это худшая пародия, которую я когда-либо слышал, и в этом её совершенство.»

Новости о фильме

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«Лигу выдающихся джентльменов» ждет перезапуск
27 мая 2015 00:00 «Лигу выдающихся джентльменов» ждет перезапуск Кинокомпания 20th Century Fox планирует снять римейк фэнтезийного экшна Стивена Норрингтона «Лига выдающихся джентельменов». В основу оригинального фильма лег одноименный комикс Алана

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