В одном эпизоде Пита Уилсон с юмором пародирует голос сэра Шона Коннери. По словам Уилсон, это было добавлено в сцену в последний момент, и ей было не по себе, поскольку на съёмочной площадке пародии на Коннери считались табу. Перед съёмками она позвонила Коннери и предложила не использовать акцент, но он настоял, чтобы она всё же сделала его. После съёмок она спросила, что он об этом думает; он ответил: «Ты была великолепна!» Она удивилась и уточнила, действительно ли он так думает. Он сказал: «Да — это ужасно! Это худшая пародия, которую я когда-либо слышал, и в этом её совершенство.»