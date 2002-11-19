Солярис, 2002

Действие фильма "Солярис" развертывается на космической станции. В жизнь ее обитателей властно вторгается прошлое, и вечные темы любви и искупления вины раздвигают рамки жанра научной фантастики. В начале фильма доктор Крис Кельвин получает задание расследовать странное поведение небольшой группы ученых, работающих на космической станции "Прометей" и прервавших всякую связь с землей. Кельвин знакомится с посланием своего друга Гибаряна, командира станции, в котором тот просит Кельвина помочь разобраться в проблемах, которые не хочет или не может назвать. Кельвин отправляется на станцию, сознавая, что от его оценки зависит судьба его друзей, и по прибытии делает страшное открытие: Гибарян покончил с собой, а два других ученых повредились умом. И то, и другое явно связано с их попытками исследовать загадочную планету Солярис. Таинственный мир этой планеты затягивает в свои сети и Кельвина, предоставив ему возможность вновь обрести потерянную любовь и изменить прошлое, продолжающее мучить его чувством вины и раскаяния. Способен ли он действительно повернуть свою жизнь вспять, или повторит старые ошибки?