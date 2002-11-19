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Солярис Солярис
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Solaris

Солярис, 2002

2002 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Действие фильма "Солярис" развертывается на космической станции. В жизнь ее обитателей властно вторгается прошлое, и вечные темы любви и искупления вины раздвигают рамки жанра научной фантастики. В начале фильма доктор Крис Кельвин получает задание расследовать странное поведение небольшой группы ученых, работающих на космической станции "Прометей" и прервавших всякую связь с землей. Кельвин знакомится с посланием своего друга Гибаряна, командира станции, в котором тот просит Кельвина помочь разобраться в проблемах, которые не хочет или не может назвать. Кельвин отправляется на станцию, сознавая, что от его оценки зависит судьба его друзей, и по прибытии делает страшное открытие: Гибарян покончил с собой, а два других ученых повредились умом. И то, и другое явно связано с их попытками исследовать загадочную планету Солярис. Таинственный мир этой планеты затягивает в свои сети и Кельвина, предоставив ему возможность вновь обрести потерянную любовь и изменить прошлое, продолжающее мучить его чувством вины и раскаяния. Способен ли он действительно повернуть свою жизнь вспять, или повторит старые ошибки?

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 20 февраля 2003
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 19 ноября 2002
Возраст 12+
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Ульрих Тукур
Ульрих Тукур
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Наташа МакЭлхоун
Наташа МакЭлхоун
Все актеры и съемочная группа
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