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Магнитные бури
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Магнитные бури, 2003

2003 / Россия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Испытание чувств, любовный треугольник, забастовки и рабочие волнения на родном заводе все сильнее захватывают главного героя и приводят к разлуке с женой. Каждая вылазка на заводские баррикады оборачивается несчастьем, но ни уговоры, ни приезд из Москвы сестры жены, ни разлад с близким другом не останавливают Валерия. Но вот утихли страсти на заводе, а наш герой остался ни с чем: одни осколки — ни друзей, ни жены. Вместо жены рядом другая женщина, которая спасла его от смерти… И сквозь боль опять склеивается новая жизнь из осколков, стеклышко к стеклышку — не так, так эдак.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 21 сентября 2003
Премьера в мире 21 сентября 2003
Возраст 12+
Режиссер
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Любава Аристархова
Сергей Покровский
Рушана Зиафитдинова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Магнитные бури 1 постер
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