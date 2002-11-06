Паук, 2002

Проведя двадцать лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Дэннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, заново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад. Отважитесь ли вы приоткрыть заржавевшие двери его сознания, чтобы во мраке узреть картины жизни одинокого Паука?
Интересно, Файнс когда соглашался сниматься, предполагал, что сыграет лучшую… Читать дальше…