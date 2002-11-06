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Паук Паук
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Spider

Паук, 2002

2002 / Великобритания / Канада
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Проведя двадцать лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Дэннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, заново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад. Отважитесь ли вы приоткрыть заржавевшие двери его сознания, чтобы во мраке узреть картины жизни одинокого Паука?

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 13 марта 2003
Премьера в мире 6 ноября 2002
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джн Невилл
Линн Редгрейв
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паук 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 5 февраля 2016, 00:25
Очень грустный Кроненберг. Подзабылось, пересмотрела с удовольствием.
Интересно, Файнс когда соглашался сниматься, предполагал, что сыграет лучшую… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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