Паук, 2002

Проведя двадцать лет в доме для умалишенных, странный и нелюдимый Дэннис Клег возвращается в мрачные закоулки Ист-Энда, где прошло его детство. Словно паук, он рыщет по паутине воспоминаний, опутавшей его больной разум, заново переживая боль и страх, ставшие его единственными друзьями в родном доме, больше похожем на ад. Отважитесь ли вы приоткрыть заржавевшие двери его сознания, чтобы во мраке узреть картины жизни одинокого Паука?