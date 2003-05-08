К черту любовь!, 2003

Писательница Барбара Новак приезжает в Нью-Йорк, чтобы представить свою новую работу «Долой любовь», книгу, цель которой – освободить женщин от любви, научить их наслаждаться сексом без обязательств и заменить нужду в мужчине на шоколад. Когда управляющие отеля отказываются поддержать книгу, Викки, редактор Барбары, предлагает ей связаться с Кэтчером Блоком, автором журнала Know и известным дамским угодником, для ее продвижения. Однако после нескольких встреч, кончающихся перебранками, героиня вдруг понимает, что начинает влюбляться в него, противореча правилам собственной книги. Сможет ли она разобраться в себе и своих чувствах?
Модные "шестидесятые". Барбара Новак наносит удар по Нью-Йорку своим бестселлером "К черту любовь!" — феминистским манифестом, в котором она говорит "нет" любви и "да" — карьере и сексу. Как только произведение Барбары поднимается на вершину литературных хит-парадов, она становится мишенью для опытного журналиста Кэтчера "Кэтча" Блока —- донжуана, мачо и завсегдатая светских вечеринок — который решает ее проучить...