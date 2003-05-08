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К черту любовь! К черту любовь!
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Down with Love

К черту любовь!, 2003

2003 / США / Германия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Писательница Барбара Новак приезжает в Нью-Йорк, чтобы представить свою новую работу «Долой любовь», книгу, цель которой – освободить женщин от любви, научить их наслаждаться сексом без обязательств и заменить нужду в мужчине на шоколад. Когда управляющие отеля отказываются поддержать книгу, Викки, редактор Барбары, предлагает ей связаться с Кэтчером Блоком, автором журнала Know и известным дамским угодником, для ее продвижения. Однако после нескольких встреч, кончающихся перебранками, героиня вдруг понимает, что начинает влюбляться в него, противореча правилам собственной книги. Сможет ли она разобраться в себе и своих чувствах? 

  • Дополнительная сцена в финале фильма, когда Юэн Макгрегор и Рене Зеллвегер поют дуэтом, была снята по настоянию самих актера и актрисы. Они сказали, что с учетом того, что они оба ранее участвовали в мюзиклах, было бы грехом не сделать этого.
  • Сцены телефонных разговоров на разделенном экране – это прямая отсылка к нескольким так называемым бурлескным комедиям 1950-х и 1960-х годов, в частности к фильму классика жанра Майкла Гордона «Телефон пополам». 
  • Чтобы создать яркий стилизованный внешний вид фильма, оператор Джефф Кроненвет произвел цифровую цветовую синхронизацию изображения, имитирующую появление трехполосного «Техниколора», зародившегося в Голливуде еще в 20-х годах XX века. 

Модные "шестидесятые". Барбара Новак наносит удар по Нью-Йорку своим бестселлером "К черту любовь!" — феминистским манифестом, в котором она говорит "нет" любви и "да" — карьере и сексу. Как только произведение Барбары поднимается на вершину литературных хит-парадов, она становится мишенью для опытного журналиста Кэтчера "Кэтча" Блока —- донжуана, мачо и завсегдатая светских вечеринок — который решает ее проучить...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 сентября 2003
Премьера в мире 8 мая 2003
Возраст 12+
Режиссер
Пейтон Рид
Пейтон Рид
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Питер Спруйт
Дэвид Хайд Пирс
Сара Полсон
Сара Полсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма К черту любовь! 2 постера
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К черту любовь!
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Наша рецензия
В одежде наших наиболее стильных современников мы можем наблюдать возвращение мотивов 60-х годов, но это лишь аллюзия… А вот современное кино просто возвращает нас в эти времена. Возьмем, например, "Поймай меня, если сможешь", где Ди Каприо щеголял в коротких штанишках, а девушки были одеты в немыслимые шляпки и накрахмаленные юбки… «К черту любовь!» не пародия, а именно американская секс-комедия 60-х: практически полностью студийные съемки, преувеличенные эмоции героев, яркие цвета (только, в…
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саундтрек фильма К черту любовь!
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