К черту любовь!, 2003

Писательница Барбара Новак приезжает в Нью-Йорк, чтобы представить свою новую работу «Долой любовь», книгу, цель которой – освободить женщин от любви, научить их наслаждаться сексом без обязательств и заменить нужду в мужчине на шоколад. Когда управляющие отеля отказываются поддержать книгу, Викки, редактор Барбары, предлагает ей связаться с Кэтчером Блоком, автором журнала Know и известным дамским угодником, для ее продвижения. Однако после нескольких встреч, кончающихся перебранками, героиня вдруг понимает, что начинает влюбляться в него, противореча правилам собственной книги. Сможет ли она разобраться в себе и своих чувствах?