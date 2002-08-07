Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд, 2002

Доказав свою состоятельность, Кармен и Джуни стали профессиональными агентами Организации Супер Шпионов. Им выдают их первое официальное задание, но, чтобы его выполнить, юным Кортесам предстоит обойти конкурентов – Гэри и Герти Гигглзов, детей нового директора организации, весьма циничную и вредную парочку. Ситуация осложняется еще и тем фактом, что Гэри Гигглз влюблен в Кармен Кортес.
Больше тайн. Больше приключений. Больше шпионов.
Миссия невыполнима? Нет, только не для них! Злодеи стали еще более изощренными, но наши герои — настоящие шпионы, только маленькие...