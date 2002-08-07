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Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
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Spy Kids 2: Island of Lost Dreams

Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд, 2002

2002 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Доказав свою состоятельность, Кармен и Джуни стали профессиональными агентами Организации Супер Шпионов. Им выдают их первое официальное задание, но, чтобы его выполнить, юным Кортесам предстоит обойти конкурентов – Гэри и Герти Гигглзов, детей нового директора организации, весьма циничную и вредную парочку. Ситуация осложняется еще и тем фактом, что Гэри Гигглз влюблен в Кармен Кортес.

  • Полное имя Джуни – Джуни Рокет Рейсер Ребел Кортез. Рокет Родригес, Рейсер Родригес и Ребел Родригес – имена трех сыновей Роберта Родригеса. 
  • Одним из золотых предметов, которые Кармен достает и выбрасывает в сокровищницу, является маленький золотой идол из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». 
  • Большая часть фильма снималась в Техасе.
  • Когда Динки Винкс появляется впервые, американские горки позади него – это аттракцион «Титан», самые высокие и быстрые американские горки в Техасе. 
  • Фразы Джуни «Одно ожерелье, чтобы править всеми» и «Моя прелесть» – отсылки к «Властелину колец». 
  • Фильм был полностью снят на цифровую камеру высокой четкости с прогрессивной разверткой. Режиссер Роберт Родригес купил две цифровые камеры после сравнения цифровых и пленочных аппаратов. 

Больше тайн. Больше приключений. Больше шпионов.

Миссия невыполнима? Нет, только не для них! Злодеи стали еще более изощренными, но наши герои — настоящие шпионы, только маленькие...

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 9 января 2003
Премьера в мире 7 августа 2002
Возраст 6+
Прокатчик Вест
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Дэрил Сабара
Дэйл Дадли
Все актеры и съемочная группа
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Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд смотреть онлайн

Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд
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Наша рецензия
Вот и еще один детский фильм вышел на экраны наших кинотеатров. Что-то они зачастили эти сиквелы. После первой части одноименного фильма Родригес видно решил еще снять денег с пап и мам и создал продолжение приключений семейки шпионов. Сюжет фильма несколько банален и потерял ту новизну первой части. У президента страны похищен секретный трансмуттер. За возврат национального достояния берутся юные агенты 1-го и 2-го уровней секретной службы ОСС. В их распоряжении последние разработки "шпионской…
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Роберт Родригес и Netflix готовят перезапуск франшизы «Дети шпионов» Кармен и Джуни Кортес перебираются на стриминг.
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31 марта 2022 11:17
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