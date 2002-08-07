Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд, 2002

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Вот и еще один детский фильм вышел на экраны наших кинотеатров. Что-то они зачастили эти сиквелы. После первой части одноименного фильма Родригес видно решил еще снять денег с пап и мам и создал продолжение приключений семейки шпионов. Сюжет фильма несколько банален и потерял ту новизну первой части. У президента страны похищен секретный трансмуттер. За возврат национального достояния берутся юные агенты 1-го и 2-го уровней секретной службы ОСС. В их распоряжении последние разработки "шпионской…