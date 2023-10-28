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Киноафиша Новости Анонсирован сиквел хоррора Скотта Дерриксона «Черный телефон»

Анонсирован сиквел хоррора Скотта Дерриксона «Черный телефон»

28 октября 2023 16:02
Анонсирован сиквел хоррора Скотта Дерриксона «Черный телефон»

У продолжения появилась официальная дата премьеры.

Еще один совместный проект Blumhouse и Universal превращается во франшизу. Прошлогодний хоррор Скотта Дерриксона «Черный телефон» получит сиквел. Продолжение будет выпущено в кинотеатры 27 июня 2025 года.

Создатель «Синистера» и первого «Доктора Стрэнджа» написал оригинальный фильм вместе со своим постоянным соавтором С. Робертом Каргиллом по мотивам короткого рассказа Джо Хилла. В каком качестве Дерриксон будет задействован при создании второй части, пока неизвестно. Также нет конкретики по поводу потенциального участия Итана Хоука, сыгравшего в ленте злодея.

Действие исходной картины разворачивается в конце 1970 годов в пригороде Денвера. Там орудует маньяк в жуткой маске (Хоук), похищающий и убивающий детей. Его очередной жертвой становится 13-летний школьник Финн (Мэйсон Темз). Подросток попадает в лапы убийцы, после чего злодей прячет его в звуконепроницаемом подвале, в котором есть отключенный от сети телефон. Через него прошлые жертвы социопата начинают связываться с Финном, чтобы помочь юноше вырваться из смертельной западни.

При скромном производственном бюджете, не превышающем $20 млн, фильм заработал в мировом прокате $161,4 млн, из которых на долю США пришлось $90,1 млн.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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