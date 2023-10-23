Аглая Тарасова идет по стопам Милоша Биковича в трейлере «Холопа 2»

Прокатная компания «Централ Партнершип» представила полноценный трейлер «Холопа 2» — сиквела одного из самых кассовых проектов в истории российского проката. Продолжение комедийного блокбастера сконцентрировано на персонаже Аглаи Тарасовой, а герой Милоша Биковича выступает ее своеобразным наставником. Премьера ленты состоится 1 января 2024 года.

Согласно сюжету, побывавший в шкуре холопа и прошедший внутреннее исправление экс-мажор Гриша (Бикович) теперь особенно остро реагирует на любую людскую несправедливость. После условного «путешествия во времени» мужчина стал гораздо человечнее, поэтому он не смог пройти мимо дерзкой и избалованной Кати (Тарасова) — дочки влиятельной чиновницы, постоянно отмазывающей ее от разнообразных проблем. Чтобы проучить девушку и наставить ее на праведный путь, у зазнавшейся мажорки отбирают ее привилегированный статус и помещают в совершенно другой исторический период. Там ей предстоит познать массу сложностей и пройти духовное очищение.

Режиссером выступил Клим Шипенко, снявший оригинальный хит, а также триллер «Текст» и нашумевшие космодрамы «Вызов» и «Салют-7». Сценарий разработала прежняя творческая команда: Дарья Грацевич, Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. В остальной исполнительский ансамбль вошли Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Софья Зайка, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Александр Самойленко, Михаил Бабичев, Наталья Рогожкина, Олег Комаров и Сергей Соцердотский.