Джесси Айзенберг попадает в маскулинную общину Эдриана Броуди в трейлере триллера «Манодром»

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер драматического триллера «Манодром». В этой картине персонаж в исполнении Джесси Айзенберга («Социальная сеть», «Флейшман в беде») становится членом общины альфа-самцов, вдохновленной «Бойцовским клубом» Чака Паланика и Дэвида Финчера.

В трейлере зрителей знакомят с главным героев в лице Ральфа (Айзенберг). Это молодой человек, который с тревогой (и без особой радости) ждет рождения своего ребенка от девушки Сэл (Одесса Янг). Потерявшийся в круговороте жизненных проблем Ральф чувствует, что отношения с Сэл не дают ему чувства полноценности. Это в итоге приводит его к знакомству с группой мужчин во главе с харизматичным Дэном (Эдриан Броуди). Он является лидером и своеобразным гуру общины, которая культивирует силу мужского тела, агрессию и доминирование. Все глубже погружаясь в пучину этой токсичной маскулинности, Ральф меняется и становится на путь разрушения, жертвой которого становится Сэл.

В основной актерский состав фильма, который позиционируется как черная комедия, также вошли Итан Сапли, Эван Йоникит и Филип Эттинджер. Снял картину по собственному сценарию режиссер Джон Тренгов.

В американский прокат «Манодром» выйдет 17 ноября, а уже спустя неделю состоится цифровой релиз.