Стало известно, когда должен выйти второй сезон «Дома Дракона»

Второй сезон «Дома Дракона» стал одним из немногих телепроектов, чье производство продолжалось во время забастовок голливудских профсоюзов, поэтому к началу осени съемки, длившиеся около полугода, наконец подошли к концу. Официальных сведений о дате премьеры пока не поступало, однако Variety удалось разузнать планы HBO. Если ничего не помешает, следующая глава приквела «Игры престолов» выйдет в эфир летом 2024 года.

В отличие от десятисерийного первого сезона, ставшего хитом, продолжение будет состоять из восьми эпизодов, однако это решение было продиктовано исключительно творческими соображениями. В недавнем разговоре с The Hollywood Reporter режиссер Клер Килнер объяснила, почему шоураннер Райан Кондал пошел на сокращение количества серий:

«У нас ест восемь замечательных серий, в каждой из которых происходит масса событий. Иногда возникали проблемы с хронометражем. Было непросто сократить серии до одного часа. Райан решился на данный ход, чтобы у сезона было отличное начало и такое же завершение. Сезон изобилует эмоциями и визуально захватывающими моментами».

Боссы HBO настолько уверены в успехе, что, по слухам, уже началась работа над третьим сезоном. Ранее авторы допускали, что при благоприятных условиях сериал продлится не менее четырех сезонов.