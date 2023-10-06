Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Крис Рок работает над байопиком о Мартине Лютере Кинге

Крис Рок работает над байопиком о Мартине Лютере Кинге

6 октября 2023 17:37
Крис Рок работает над байопиком о Мартине Лютере Кинге

В производстве фильма примет участие Стивен Спилберг.

Студия Universal Pictures запустила в разработку новый байопик про знаменитого борца за свободу и гражданские права Мартина Лютера Кинга — младшего. Как сообщает Deadline, режиссером будущей ленты выступит комик Крис Рок, а в качестве исполнительного продюсера наряду с ним будет задействован Стивен Спилберг.

В основу сюжета ляжет признанная литературным сообществом биографическая книга Джонатана Эйга «Кинг: Жизнь» (King: A Life). Первоисточник быстро стал бестселлером и был даже номинирован на Национальную книжную премию. Имя сценариста пока неизвестно.

В произведении обрисован весьма личный портрет политического активиста. Кинг представлен мужественным человеком, требовавшим мирных протестов на американском юге. Он был очень эмоционально тревожной личностью, непрестанно борясь со своими слабостями. Он также был объектом преследований со стороны государственных деятелей. Правительство буквально следовало за ним по пятам. В качестве источника для книги Эйг использовал ранее засекреченную информацию ФБР, которая стала общедоступной совсем недавно.

Для Рока это далеко не первый режиссерский проект, но определенно самый серьезный. Ранее он поставил картины «Пятерка лидеров» (2014), «Кажется, я люблю свою жену» (2007) и «Глава государства» (2003).

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины» Читать далее 6 октября 2023
Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Русские хакеры получают миссию от спецслужб в трейлере комедийного сериала «Короче, план такой» Читать далее 5 октября 2023
Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Ян Цапник и Антон Жижин поселяются в финтес-клубе в трейлере комедии «Вредная привычка» Читать далее 5 октября 2023
Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Владимир Сычев обзаводится рестораном в трейлере «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» Читать далее 6 октября 2023
Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Что смотреть на выходных: «Локи», британская «Эйфория» и комедийный хоррор от Гильермо дель Торо Читать далее 6 октября 2023
Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Банальный и бездушный: «Изгоняющий дьявола: Верующий» не впечатлил критиков Читать далее 5 октября 2023
Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Повар Бенуа Мажимель готовит для Жюльет Бинош в трейлере фильма «Рецепт любви» Читать далее 6 октября 2023
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 В производство запущена экранизация видеоигры Cyberpunk 2077 Читать далее 6 октября 2023
Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Всадник Кевин Костнер стреляет из ружья в тизере масштабного вестерна «Горизонт» Читать далее 6 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше