Крис Рок работает над байопиком о Мартине Лютере Кинге

Студия Universal Pictures запустила в разработку новый байопик про знаменитого борца за свободу и гражданские права Мартина Лютера Кинга — младшего. Как сообщает Deadline, режиссером будущей ленты выступит комик Крис Рок, а в качестве исполнительного продюсера наряду с ним будет задействован Стивен Спилберг.

В основу сюжета ляжет признанная литературным сообществом биографическая книга Джонатана Эйга «Кинг: Жизнь» (King: A Life). Первоисточник быстро стал бестселлером и был даже номинирован на Национальную книжную премию. Имя сценариста пока неизвестно.

В произведении обрисован весьма личный портрет политического активиста. Кинг представлен мужественным человеком, требовавшим мирных протестов на американском юге. Он был очень эмоционально тревожной личностью, непрестанно борясь со своими слабостями. Он также был объектом преследований со стороны государственных деятелей. Правительство буквально следовало за ним по пятам. В качестве источника для книги Эйг использовал ранее засекреченную информацию ФБР, которая стала общедоступной совсем недавно.

Для Рока это далеко не первый режиссерский проект, но определенно самый серьезный. Ранее он поставил картины «Пятерка лидеров» (2014), «Кажется, я люблю свою жену» (2007) и «Глава государства» (2003).