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Киноафиша Новости Белла Рэмзи знакомится с Джоди Уиттакер в трейлере второго сезона антологии «Срок»

Белла Рэмзи знакомится с Джоди Уиттакер в трейлере второго сезона антологии «Срок»

19 октября 2023 14:25
Белла Рэмзи знакомится с Джоди Уиттакер в трейлере второго сезона антологии «Срок»

Побывав в Вестеросе и в постапокалиптическом мире, 20-летняя актриса отправилась в тюрьму.

Компания BBC представила трейлер второго сезона драматической антологии «Срок», главные роли в котором исполнили Белла Рэмзи («Игра престолов», «Одни из нас»), Джоди Уиттакер («Доктор Кто») и Тамара Лоуренс. Шоу повествует о событиях, происходящих в стенах пенитенциарного учреждения, где заключенным необходимо находить союзников, чтобы не сойти с ума и выжить.

Рэмзи сыграла Келси Морган, которая попадает в Карлингфордскую тюрьму и вскоре обнаруживает, что беременна. Эта новость шокирует и пугает юную девушку. Она обращается за помощью к заключенным по имени Орла (Уиттакер) и Аби (Лоуренс). Эти отношения выгодны каждой из них: Орле общение с Келси помогает справиться со страданиями от разлуки со своими детьми, тогда как Аби необходимо что-то, что позволит ей справляться с последствиями совершенного ею убийства.

Из актерского состава первого сезона «Срока» в продолжении появится только Шиван Финнеран, которая вновь сыграет капеллана Мари-Луизу. Также во втором сезоне задействованы актрисы Софи Уиллан, Джули Грэм и Алисия Форд.

Второй сезон «Срока» будет состоять из трех серий по 60 минут. Премьера на BBC состоится 29 октября.

Фото: BBC
Елена Королева
Елена Королева
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