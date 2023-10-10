Горыныч Павел Деревянко покупает шаурму в тизере сериала «Волшебный участок»

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер фэнтезийного комедийного детектива «Волшебный участок». В минутном ролике Павел Деревянко предстает в образе Змея Горыныча, оказавшегося в современной Москве. Былинный злодей решает подкрепиться и покупает на улице шаурму, однако оказывается крайне недоволен тем, что она холодная. Дата премьеры пока не анонсирована, но ожидается, что релиз восьмисерийного шоу состоится до конца этого года.

В центре сюжета — бывший полицейский снайпер по имени Леха Попов (Николай Наумов). Он страдает посттравматическим синдромом, из-за чего очень много пьет. В разгар своего алкогольного запоя герой узнает, что его родная сестра Катя (Мария Ахметзянова) смертельно больна. Женщина не хочет, чтобы после смерти ее восьмилетнюю дочку Василису (Ева Смирнова) отправили в детский дом, поэтому она просит Леху стать опекуном ребенка. Собравшись с духом, главный герой использует старые знакомства и устраивается работать в полицейский участок, который, как выясняется, совершенно необыкновенный. Теперь Леха должен отлавливать не обычных преступников, а сказочных персонажей вроде Змея Горыныча (Деревянко) и Бабы Яги (Татьяна Догилева). С выполнением обязанностей по работе у него особых проблем не возникает, а вот стать достойным опекуном для девочки оказывается настоящим испытанием.

Режиссер сериала — Степан Гордеев («Перевал Дятлова»), автором сценария и шоураннером выступает Александр Носков («Капельник»). В остальной актерский состав вошли Гоша Куценко, Филипп Янковский, ИльяСоболев, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Ольга Медынич и Сергей Чихачев.