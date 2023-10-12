Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» будет почти полностью переснят

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал материал об обернувшимся проблемами производстве сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» с Чарли Коксом в главной роли. Работа была приостановлена в середине июня в разгар забастовки Гильдии сценаристов Америки, когда была отснята половина из запланированных 18 серий. Согласно источнику, боссы Marvel во главе с Кевином Файги остались недовольны результатом, вследствие чего сценаристы и режиссеры «Рожденного заново» были уволены.

THR со ссылкой на свои источники сообщает, что у сценаристов Мэтта Кормэна и Криса Орда получился юридический процедурал, в котором почти не нашлось места экшену и ночным подвигам заглавного героя. В этой версии Кокс впервые появляется в своем супергеройском костюме лишь в четвертом эпизоде, до этого фигурируя в только в качестве адвоката Мэтта Мердока. Ранее руководство Marvel одобрило концепцию, предложенную Кормэном и Ордом, но после знакомства с отснятым материалом боссы студии пришли к выводу, что выбранный путь бесперспективен. Кормэн и Орд останутся исполнительными продюсерами проекта, но в качестве сценаристов из заменят другие авторы. Также начались поиски новых режиссеров.

Впрочем, ситуация с «Сорвиголовой: Рожденный заново» не является единичной, поскольку это уже не первый сериал Marvel, производство которого сопровождается подобными проблемами. Ранее из-за несогласованности и творческих разногласий пострадал мини-сериал «Секретное вторжение». Чтобы избежать таких инцидентов в будущем, студия Marvel собирается отныне подходить к созданию своих шоу иначе. Если раньше акцент делался на мини-сериалы, которые снимались целиком, то теперь в приоритете будут сериалы, рассчитанные на несколько сезонов. Кроме того, студия будет сначала разрабатывать пилотный эпизод, по результатам которого будет решаться дальнейшая судьба проектов. Другими словами, по части создания сериалов Marvel берет на вооружение стандартную телевизионную практику.