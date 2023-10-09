Кристоф Вальц получил роль в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн»

Режиссер Гильермо дель Торо поделился новостями о своей предстоящей экранизации «Франкенштейна». В эксклюзивном интервью Collider создатель «Формы воды» и «Аллеи кошмаров» сообщил, что к уже объявленному актерскому составу, в который входят Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот, присоединился двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц.

Какие-либо детали роли постановщик раскрывать не стал, но сообщил, что съемки новой киноадаптации романа Мэри Шелли начнутся в феврале 2024 года. Для дель Торо грядущая лента станет воплощением его детской мечты:

«Я занимаюсь «Франкенштейном». Работа продвигается. Мы начнем съемки в феврале. Это фильм, который я захотел снять еще 50 лет назад, когда увидел первую экранизацию «Франкенштейна». Я пережил просветление. Признаться, этот фильм потребовал от меня большого творческого роста и многих инструментов, которых десять лет назад у меня еще не было. Теперь же я достаточно храбрый и безумный для этого, так что могу с уверенностью заявить, что мы справимся. Я буду работать с Оскаром Айзеком, Эндрю Гарфилдом, Кристофом Вальцем и Мией Гот».

Дель Торо выступает не только режиссером, но также автором сценария и исполнительным продюсером «Франкенштейна». Финансирует проект стрим-сервис Netflix.