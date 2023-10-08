Тяжелое детство, абьюз и зависимости: 5 нашумевших автобиографий звезд

В октябре ожидается выход книги звезды нулевых Бритни Спирс, в которой певица после долгих лет опеки и отсутствия контроля над собственной жизнью откровенно расскажет о трудностях, через которые она прошла. Вспоминаем, какие еще мемуары в свое время потрясли поклонников.

Бритни Спирс — The Woman in Me

История принцессы поп-музыки и кумира всех девчонок нулевых далека от гламурной идиллической картинки. Болезненное расставание с Джастином Тимберлейком, несчастливый брак с танцором Кевином Федерлайном и громкий бракоразводный процесс, проблемы с наркотиками и алкоголем, нервный срыв и психиатрическая больница — вот лишь малая часть того, что выпало на долю певицы.

В 2019 году начало набирать популярность движение фанатов #FreeBritney, которые требовали освободить Бритни из-под опеки отца, Джеймса Спирса, который годами манипулировал дочерью и не давал ей распоряжаться собственными доходами.

Движение #FreeBritney

Сейчас жизнь артистки постепенно налаживается: летом 2022 года она выпустила совместный трек с Элтоном Джоном Hold Me Closer, а 28 октября 2023 года ожидается выход её книги мемуаров. По словам Бритни, в ней она честно расскажет о проблемах, с которыми столкнулась, и о том, как она с ними справляется:

У меня нет семьи, которая ценит меня или уважает... Это самая трудная часть для меня, и как бы сильно я их ни любила, это то, с чем я, вероятно, никогда не смогу смириться. Когда я публикую что-то в такие моменты, я просто хочу говорить от всего сердца, потому что для меня это очень тяжело, а потом я оглядываюсь назад и вижу, как много людей поддерживают меня: «Ты переживешь». Я работаю над тем, чтобы стать сильнее! Я написала три разные версии своей книги и в процессе прошла множество сеансов психотерапии.

Бритни Спирс сейчас

Дженнет Маккарди — «Я рада, что моя мама умерла»

Звезда Nickelodeon, исполнительница роли хулиганки Сэм в сериалах iCarly и «Сэм и Кэт» в жизни оказалась не такой бойкой и веселой девчонкой, как ее героиня. В 2022 году мир потрясли откровенные мемуары актрисы, в которых она призналась, что с детства подвергалась давлению и гиперконтролю со стороны матери. Дебра Маккарди, которая сама мечтала стать актрисой, с раннего детства водила дочь по кастингам:

Моя мама всегда мечтала стать известной актрисой, и она стала одержима идеей сделать из меня звезду.

Чуть позже Дебра начала ограничивать дочь в еде, желая поддерживать идеальную форму, из-за чего у Дженнет развилось расстройство пищевого поведения. Девушка с детства чувствовала себя ответственной за физическое и эмоциональное состояние матери и боялась взрослеть, так как Дебра внушила ей, что она интересна только как ребенок-актер. После смерти матери Дженнет боролась с булимией, анорексией и алкогольной зависимостью.

Дженнет Маккарди и Ариана Гранде в сериале «Сэм и Кэт»

Помимо сложных отношений в семье, актриса в своей книге также рассказала о давлении, которое оказывали на юных звезд сотрудники Nickelodeon, и о неподобающем поведении продюсера Дэна Шнайдера, которого уволили после обвинений в сексуализации детей и домогательствах (по слухам, от него была беременна звезда фильма « Большой толстый лгун » Аманда Байнс ).

В 2018 году Маккарди бросила актерскую карьеру. Сейчас девушка ставит спектакли и пробует свои силы в режиссуре кино.

Дженнет Маккарди с матерью

Деми Мур — «Inside out: моя неидеальная история»

Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в своих мемуарах рассказала о том, какой путь ей пришлось пройти, чтобы достичь вершины. Ее мать Вирджиния была алкоголичкой и не раз пыталась покончить с собой на глазах у дочери — первый раз Деми Мур столкнулась с попыткой суицида матери в 12 лет. Когда актрисе было 15 лет, ее изнасиловал знакомый Вирджинии, который утверждал, что та продала ему дочь за 500 долларов.

Деми Мур и Эштон Кутчер

Мур также откровенно рассказала о своих трех браках, самым болезненным из которых стал роман с Эштоном Кутчером . Пара производила впечатление счастливых влюбленных, но их отношения были непростыми: еще до официального брака актеры потеряли ребенка, после чего Кутчер стал изменять жене. Переживая предательство мужа и тяжелые отношения с детьми, Мур начала злоупотреблять запрещенными веществами и к 50 годам оказалась буквально разбита:

Мне было почти 50 лет, когда муж, которого я считала любовью всей своей жизни, изменил и не хотел работать над отношениями. Мои дочери долгое время не общались со мной, а их отец решил прервать со мной общение. Карьера вдруг застопорилась, я думала, что все закончилось. Меня покинуло все, что было мне так дорого. Даже со здоровьем начались проблемы: появились невыносимые головные боли, я начала стремительно худеть, на душе было паршиво, я выглядела сломленной и уничтоженной. Я жила по инерции: кормила собак или отвечала на телефонные звонки. Меня ничего не радовало.

К счастью, актриса справилась с тяжелым периодом своей жизни, в чем, по ее признанию, ей в том числе помогло написание автобиографии — оно стало своего рода психотерапией.

Деми Мур сейчас

Вуди Аллен — «Кстати ни о чём»

Мемуары мастера романтических комедий отказались публиковать сразу несколько издательств. Связано это было с тем, что в 2017 году в рамках движения #MeToo приемная дочь Аллена Дилан вновь обвинила режиссера в изнасиловании (впервые обвинение было выдвинуто ее матерью Миа Фэрроу еще в 1992 году, но тогда расследование не дало никаких результатов). В мемуарах Аллен категорически отрицает обвинения со стороны Дилан и высказывает надежду, что когда-нибудь их отношения наладятся.

Режиссер подробно рассказывает о своем детстве, проведенном в Бруклине, и работе с известными актерами, в том числе с Тимоти Шаламе , который после скандала с Дилан объявил, что сожалеет о работе с Алленом, и отдал полученный за фильм « Дождливый день в Нью-Йорке » гонорар на благотворительность. По мнению Аллена, Шаламе сделал это, чтобы увеличить свои шансы на победу на «Оскаре».

Тимоти Шаламе в фильме «Дождливый день в Нью-Йорке»

Еще одна острая тема в автобиографии Аллена — его отношения с другой приемной дочерью, Сун-И Превин, которые начались, когда девушке было всего чуть больше 20, а режиссеру — уже за пятьдесят. Впрочем, эта связь стала действительно крепкой: Аллен и Превин до сих пор состоят в браке и воспитывают детей, и, по словам Аллена, он ничуть не жалеет о том, что все сложилось таким образом:

Иногда, когда дела шли плохо и на меня сыпалась клевета, меня спрашивали: знал ли я, чем все закончится, не жалел ли я когда-либо, что сошелся с Сун-И? Я всегда отвечал, что сделал бы это снова не раздумывая.

Вуди Аллен и Сун-И Превин на Венецианском фестивале

Жерар Депардье — «Что было, то было»

Легендарный французский актер, завоевавший всемирную славу, в 2014 году выпустил мемуары, которые шокировали общественность. В них он откровенно рассказал о своем тяжелом детстве и юности. Жерар родился в бедной семье и был нежеланным ребенком: во время беременности мать неоднократно пыталась самостоятельно сделать аборт, а отец беспробудно пил. С раннего возраста актер принимал роды у матери (у Жерара два брата и сестра), так как семья не могла оплатить услуги акушерки. Позднее Депардье стал заниматься проституцией и нередко обворовывал клиентов, а также помогал расхитителям могил, участвовал в криминальных авантюрах и даже успел несколько недель отсидеть в тюрьме за угон машины.

Жерар Депардье на презентации своей книги

Спасением для него стали театральные курсы, на которые он попал случайно, а позднее — брак с актрисой Элизабет Гиньо, происходившей из состоятельного аристократического рода.

Также Депардье рассказал о том, что чувствует вину из-за того, что не уделял достаточно времени своему сыну Гийому и не смог его спасти: тот в раннем возрасте пристрастился к наркотикам и алкоголю, не раз нарушал закон, пережил ампутацию ноги из-за падения с мотоцикла и в 2008 году умер от тяжелой формы пневмонии.

Сын Жерара Депардье Гийом

Не скрывает Депардье и своих проблем с алкоголем: