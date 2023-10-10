Стильный и душераздирающий: критики тепло приняли фильм «Байкеры»

Картину с Томом Харди и Остином Батлером называют одной из лучших лент о мотоциклистах.

Мировая премьера криминальной драмы Джеффа Николса «Байкеры» состоялась еще в прошлом месяце на кинофестивале в Теллуриде, а на днях лента была показана в рамках ежегодного смотра в Лондоне, благодаря чему в сети появилось новая порция отзывов. Фильм с участием Остина Батлера, Джоди Комер и Тома Харди продолжает покорять зарубежную прессу — критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 87%. В обзорах чаще всего отмечают крепкую режиссуру, яркие актерские работы и отличную стилизацию под прошлое. Ниже приведены выдержки из рецензий.

Серена Сегедони, AWFJ.org:

«Джефф Николс умело подстегивает жанр благодаря истории, которая умудряется быть одновременно милой, суровой, веселой и абсолютно душераздирающей».

Кэти Смит-Вонг, Movie Marker:

«Николс объединил зернистую эстетику 1970-х с атмосферным освещением. В сочетании с саундтреком 1960-х «Байкеры» выглядят как ностальгическое путешествие в забытый и беззаботный период американской истории».

Кайл Смит, Wall Street Journal:

«Лучший фильм о культуре мотоциклов из всех, которые я когда-либо видел. Этот очень насыщенная история о том, как байкерский клуб 1960-х годов со Среднего Запада превратился в банду. История рассказана со вкусом в стиле «Славных парней». Благодаря «Байкерам» номинированный на «Оскар» за «Элвиса» Остин Батлер становится настоящей кинозвездой».

Томрис Лаффли, TheWrap:

«Некоторые фильмы просто предлагают вам напряженный сюжет. Другие же, в которым принадлежат «Байкеры» Джеффа Николса, затягивают вас своим взрывным настроением и атмосферой».

Робби Коллин, Daily Telegraph:

«Тут много дико харизматичных актерских перевоплощений, элегантная операторская работа, регулярные сцены с варварским насилием и, конечно же, потрясающий саундтрек, словно вырванный прямиком из музыкального автомата».

Кинотеатральный релиз «Байкеров» состоится 1 декабря.