Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту»

Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту»

4 октября 2023 14:38
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту»

Экшен-драма о беглой женщине-химике.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил полноценный трейлер российского остросюжетного сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых в главной роли. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры шоу — многосерийная криминальная экшен-драма стартует 19 октября.

В центре сюжета — талантливая учительница химии по имени Рита (Борзых), ввязавшаяся в очень опасную преступную авантюру. Однажды она решает использовать свои знания на сомнительной подработке. Надеясь быстро собрать крупную сумму, девушка соглашается почистить коттедж, где произошло нечто ужасное. После этого Рита оказывается в центре криминальных разборок, а усугубляет ее положение тот факт, что она уже давно и так давно в бегах. Последние годы ученая живет под чужим именем, потому что за ней охотятся некие грозные и влиятельные люди. Рита сбежала из Петербурга в маленький приморский городок, чтобы скрыться от преследователей, жаждущих заполучить уникальную химическую формулу. Именно Рита является ее живым носителем. После того как она привлекает к себе внимание, охота на нее возобновляется.

Режиссером сериала выступила Мария Агранович («The Телки», «Сансара»). Над сценарием работали Максим Есаулов, Сергей Майоров, Дмитрий Филиппов, Евгения Богомякова и Виктория Островская. В остальной исполнительский ансамбль вошли Артем Быстров, Артем Ткаченко, Анна Слю, Алексей Филимонов, Александр Мизев, Олег Гаас, Эрик Яралов, Игорь Грабузов и Артур Бесчастный.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Читать далее 4 октября 2023
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Читать далее 4 октября 2023
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Читать далее 4 октября 2023
Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Джейсон Стэйтем в одиночку борется с прогнившей системой в трейлере боевика «Пчеловод» Читать далее 5 октября 2023
Тест: какой ты Локи? Тест: какой ты Локи? Читать далее 4 октября 2023
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Читать далее 4 октября 2023
Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Читать далее 4 октября 2023
Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Читать далее 4 октября 2023
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Читать далее 4 октября 2023
Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Маньяк готовит кровавую трапезу в трейлере слэшера «День благодарения» Читать далее 4 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше