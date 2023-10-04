Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил полноценный трейлер российского остросюжетного сериала «Убить Риту» с Евгенией Борзых в главной роли. В представленном ролике оглашена официальная дата премьеры шоу — многосерийная криминальная экшен-драма стартует 19 октября.

В центре сюжета — талантливая учительница химии по имени Рита (Борзых), ввязавшаяся в очень опасную преступную авантюру. Однажды она решает использовать свои знания на сомнительной подработке. Надеясь быстро собрать крупную сумму, девушка соглашается почистить коттедж, где произошло нечто ужасное. После этого Рита оказывается в центре криминальных разборок, а усугубляет ее положение тот факт, что она уже давно и так давно в бегах. Последние годы ученая живет под чужим именем, потому что за ней охотятся некие грозные и влиятельные люди. Рита сбежала из Петербурга в маленький приморский городок, чтобы скрыться от преследователей, жаждущих заполучить уникальную химическую формулу. Именно Рита является ее живым носителем. После того как она привлекает к себе внимание, охота на нее возобновляется.

Режиссером сериала выступила Мария Агранович («The Телки», «Сансара»). Над сценарием работали Максим Есаулов, Сергей Майоров, Дмитрий Филиппов, Евгения Богомякова и Виктория Островская. В остальной исполнительский ансамбль вошли Артем Быстров, Артем Ткаченко, Анна Слю, Алексей Филимонов, Александр Мизев, Олег Гаас, Эрик Яралов, Игорь Грабузов и Артур Бесчастный.