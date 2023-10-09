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Киноафиша Новости По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

9 октября 2023 12:58
По данным инсайдеров, «Ведьмак» может завершиться пятым сезоном

Работа над сценарием четвертого возобновится в ближайшее время.

Разработка четвертого сезона «Ведьмака», в котором Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в образе Геральта из Ривии, активно велась еще задолго до премьеры третьего, однако процесс остановился, когда начались голливудские забастовки. Теперь же продолжительный конфликт со сценаристами полностью улажен, так что в ближайшее время творческая команда сериала вновь возьмется работу.

Вместе с тем портал Redanian Intelligence, специализирующийся на новостях по телевизионной вселенной Анджея Сапковского, поделился еще одним любопытным сообщением. Согласно инсайдерской информации, пятая глава темного фэнтези может стать для сериала Netflix финальной. На такой исход косвенно указывали ранее возникшие слухи, но никаких официальных сведений по этому поводу пока не поступало.

Изначально предполагалось, что четвертый сезон будет запущен в производство в сентябре, но из-за забастовок голливудский сценаристов и актеров съемки были отложены на начало 2024 года. План шоураннера Лорен Шмидт Хиссрик состоит в том, чтобы снять в следующем году четвертый сезон, сделать небольшой перерыв, а затем начать производство пятого. Это означает, что в оставшихся эпизодах будут использованы сюжетные линии романов «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Леди озера».

Ожидается, что четвертый сезон выйдет в 2025 году, тогда как пятый — в 2026 году.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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