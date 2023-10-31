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Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды»

31 октября 2023 19:22
Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды»

Фильм, в котором страшная испанская легенда сочетается с элементами из творчества Стивена Кинга.

Дистрибьюторская компания «Наше кино» выпустила русскоязычный трейлер фильма ужасов «Бугимен. Начало легенды» по мотивам рассказа Стивена Кинга. Картина выйдет в российский прокат 23 ноября.

По сюжету, семья, состоящая из овдовевшей матери и ее троих детей, перебирается в маленький провинциальный городок. Спустя время становится известно, что за последнее время здесь необъяснимым образом пропали несколько детей. Ребята и их новые друзья чувствуют угрозу, поэтому решают разгадать тайну злой сущности, стоящей за погубленными детскими душами.

Как известно, действие произведений Кинга разворачивается в его родном штате Мэн, однако в предстоящем фильме события имеют место в Испании. Создатели картины соединили элементы из литературного мира Кинга с испанскими легендами и страшным происшествием, случившимся в этой стране. В основу фильма лег инцидент, некогда произошедший в регионе Альмерия: некий пораженный туберкулезом мужчина уверовал в то, что ему удастся излечиться, если он будет пить детскую кровь. В дальнейшем эта история превратилась в легенду и обросла мистическими подробностями. Так возник образ монстра из потустороннего мира под прозвищем Бугимен.

Ведущую роль в предстоящем фильме исполнил Хавьер Ботет («Выживший», «Заклятие 2», «Оно»). Также в актерский состав вошли Макарена Гомес, Маноло Соло, Лорка Прада, Клаудиа Плезир, Иван Ренедо и другие. Режиссером выступает Анхель Гомес Эрнандес.

Фото: «Наше кино»
Елена Королева
Елена Королева
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