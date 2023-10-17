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Киноафиша Новости Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о «Божественной комедии» Данте

Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о «Божественной комедии» Данте

17 октября 2023 16:02
Джейсон Момоа и Джерард Батлер сыграют в фильме о «Божественной комедии» Данте

Также в картине появится Галь Гадот.

В исполнительском составе сатирического криминального триллера «В руке Данте», ведущую роль в котором играет Оскар Айзек, произошло крупное пополнение. По информации Deadline, к касту фильма официально присоединились Джейсон Момоа и Джерард Батлер. Съемки начались в Италии. На некоторых закулисных снимках также была замечена Галь Гадот.

Лента вошла в узкий список независимых кинопроектов, чье производство было одобрено в период забастовки Гильдии актеров Америки. В основу сюжета лег одноименный роман Ника Тошеса, экранизацией которого примерно пятнадцать лет назад интересовался Джонни Депп. Режиссером и автором сценария выступает Джулиан Шнабель («Ван Гог. На пороге вечности», «Скафандр и бабочка»), а в качестве исполнительного продюсера задействован Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»).

События вращаются вокруг оригинала «Божественной комедии» Данте Алигьери, оказавшейся в распоряжении нью-йоркских воротил, промышляющих на черном рынке. Чтобы подтвердить подлинность манускрипта, контрабандисты обращаются за помощью к знатоку древностей Нику. Поддавшись огромному искушению, главный герой решает бросить вызов мафии и крадет ценный артефакт, из-за чего ему в дальнейшем приходится пройти метафорический путь в Рай и Ад. В этих приключениях героя сопровождает возлюбленная по имени Джульетта. Параллельно в Италии XIV века разворачивается вторая сюжетная линия — самого Данте, человека, страдающего от брака без любви. Его своеобразной отдушиной становится учеба под наставничеством строгого интеллектуала. Сбежав в Сицилию, поэт и мыслитель создает свое величайшее произведение. Истрии Ника и Данте пересекаются, потому что оба теряют себя в погоне за любовью, красотой и тягой к чему-то недостижимому.

Фото: Kirra Cheers/Getty
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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