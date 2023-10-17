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Киноафиша Новости Близится Хэллоуин: вышел трейлер специальных серий «Американских историй ужасов»

Близится Хэллоуин: вышел трейлер специальных серий «Американских историй ужасов»

17 октября 2023 15:55
Близится Хэллоуин: вышел трейлер специальных серий «Американских историй ужасов»

Эпизоды выйдут на следующей неделе.

Канал FX представил трейлер новых эпизодов хоррор-сериала «Американские истории ужасов», которые приурочены к празднованию Хэллоуина. Премьера состоится 26 октября на стрим-сервисе Hulu.

Зрителей ждут четыре серии, которые станут частью третьего сезона. Напомним, что «Американские истории ужасов» — спин-офф знаменитого шоу Райана Мерфи и Брэда Фалчука «Американская история ужасов». Как и оригинальный проект, ответвление представляет собой антологию, включающую в себя разные и не связанные друг с другом страшные истории

В эпизоде под названием «Солитер» главную роль исполнит бывшая звезда популярного американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Лиза Ринна. Эта новелла будет посвящена темной стороне модельного бизнеса. Главная героиня — восходящая звезда, чьи амбиции выходят из-под контроля. В серии «Лучший друг» скорбящая о своей умершей матери женщина ступает в опасные отношения со своим онлайн-другом. Эпизод «Дафна» расскажет об искусственном интеллекте, который становится необычайно привязан к своему владельцу. В новелле «Орган» будут раскрыты опасности онлайн-свиданий. По сюжету, обычное свидание вслепую оборачивается кошмаром.

Фото: FX/Hulu
Елена Королева
Елена Королева
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