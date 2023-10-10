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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Война»

Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Война»

10 октября 2023 13:50
Вышел новый трейлер фильма «Гардемарины 1787. Война»

Заверение знаменитой приключенческой саги выйдет в следующем месяце.

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил свежий трейлер второй части дилогии «Гардемарины 1787», получившей подзаголовок «Война». Первая лента историко-приключенческой саги с подзаголовком «Мир» вышла в российские кинотеатры на прошлой неделе, а сиквел станет доступен на больших экранах 16 ноября.

Действие разворачивается в 1787 году. Из-за того, что представители зарубежных держав в очередной раз начинают плести коварные интриги, отважным гардемаринам снова доводится взяться за дело. Отстаивать честь и защищать благополучие родины им помогают их повзрослевшие дети. Преодолев опасный путь от Мальты до Крыма, они попадают под командование легендарного генерала А.В. Суворова, после чего невольно вовлекаются в историческое сражение при Кинбурне.

В актерский состав картины вошли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Владимир Суровцев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анастасия Макеева, Ольга Машная, Всеволод Шиловский, Андрей Лаптев, Ника Здорик, Роман Мадянов, Федор Добронравов и Александр Лазарев — младший. Режиссером, автором сценария и продюсером выступила Светлана Дружинина («Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 3»).

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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