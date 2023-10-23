Буду резать, буду бить! История создания кинофраншизы «Хэллоуин»

До «Хэллоуина»

«Хэллоуин» — фильм, открывший так называемый «золотой век» американского слэшера. По его милости, вопреки негодованию консервативной части населения США, в период с 1980 по 1984 год ежегодное производство аналогичных хорроров исчислялось сотнями. Впрочем, возникло эпохальное творение Джона Карпентера отнюдь не на пустом месте. Точкой отсчета слэшера принято считать далекий 1960 год, когда Альфред Хичкок выпустил легендарный хоррор «Психо», где предвосхищались некоторые элементы будущего субжанра. Культовый фильм Хичкока повлиял на становление итальянского джалло начала 1970-х, посвященного таинственным серийным убийцам в черном, орудующим холодным оружием. Без «Психо» также не было бы и «Техасской резни бензопилой» 1974 года, где костяком сюжета выступало противостояние молчаливого маньяка в маске и final girl — молодой, как правило, тихой неприметной девушки, которая трансформируется из жертвы в воительницу и в финале одерживает верх над злом.

Однако в контексте «Хэллоуина» куда важнее упомянуть канадский протослэшер «Черное Рождество», вышедший в том же 1974 году. Здесь хоррор о маньяке в маске из реалистично изображенной глубинки скрещивался с темой популярного праздника, а убийства, подобно кинокартинам маэстро джалло Дарио Ардженто, снимались с точки зрения злоумышленника. При этом ключевые события не покидают пределы одного дома. По сути, уже здесь фигурировали практически все составляющие слэшера, но популяризировать формулу было суждено именно «Хэллоуину».

Кадр из фильма «Черное Рождество» (1974)

Идея фильма

Ознакомившись с «Черным Рождеством», продюсер Ирвин Яблонс решил снять аналогичный фильм. Выбирая подходящий праздник, студийный босс с удивлением обнаружил, что по сей день никто толком не обращался к столь очевидному сеттингу, как канун Дня Всех Святых. Так зародилась идея «Хэллоуина» — ужастика про няню Лори Строуд, которая противостоит безумцу Майклу Майерсу, сбежавшему из психиатрической лечебницы в разгар торжества. Оставалось лишь отыскать подходящего режиссера, способного за гроши превратить незамысловатый набросок в кассовый хит. Выбор Яблонса пал на малоопытного Джона Карпентера, двумя годами ранее почти без денег поставившего добротный боевик «Нападение на 13-й участок». Талантливый новичок согласился снять фильм всего за 300 тысяч долларов, взамен попросив полную творческую свободу. Так и произошло.

Работая с очевидной оглядкой на «Психо», Карпентер пригласил на роль «последней девушки» дебютантку Джейми Ли Кертис, дочь Джанет Ли из шедевра Хичкока. Он же убедил своего кумира Дональда Плезенса сыграть доктора Лумиса, лечащего врача Майерса, тогда как под маской маньяка скрылся друг постановщика Ник Касл, впоследствии сам построивший неплохую режиссерскую карьеру.

В лучших традициях все того же «Психо» Карпентер вынес насилие за скобки, делая основной акцент на визуальную составляющую. Подобно Ардженто, в первой же сцене режиссер помещает зрителя в шкуру маньяка, делая его невольным вуайеристом. POV также усиливает эффект от осознания того, что убийца — шестилетний мальчик. Как и «Черное Рождество», «Хэллоуин» строится вокруг праздника, атрибуты которого играют в сюжете важную роль. Сам же Майерс, словно Кожаное лицо из «Техасской резни», оказывался непостижимым иррациональным злом. Разнообразные убийства пьющих и сексуально раскрепощенных тинейджеров, совершаемые исключительно холодным оружием, происходят на изолированной территории за одну ночь, а остановить кровавую бойню удается лишь скромной и целомудренной нянечке Лори, рискнувшей жизнью ради чужих детей. В совокупности все эти элементы окончательно сформировали канон слэшера, который станет с разной степенью таланта заимствоваться другими американскими режиссерами.

Кадр из фильма «Хэллоуин» (1978)

История маски

У «Хэллоуина» немало визитных карточек: это и минималистичный синтезаторный саундтрек Карпентера, и виртуозная операторская работа Дина Канди, и невероятный саспенс. Но основная причина итоговой популярности хоррора — образ Майкла Майерса. С момента своего побега из психушки серийный убийца появляется в ней в каждом фильме, кроме разве что «Сезона ведьм», где главный антагонист серии вообще не фигурировал. Что интересно, внешность, скрывающая истинное лицо Майкла, принадлежит персонажу Уильяма Шетнера из «Звездного пути». Так как бюджета на реквизит у художника-постановщика Томми Ли Уоллеса не было, составлять внешний облик злодея ему приходилось из подручных средств. Заглянув в лавку костюмов, он купил маску капитана Кирка за два доллара, после чего изменил ее до неузнаваемости: подкорректировал разрез для глаз, убрал брови и бакенбарды, а затем предал ей нездоровый бледный оттенок. Финальный штрих — серый комбинезон, который можно купить в любом строительном магазине. Так на свет появился один из самых узнаваемых образов в истории мирового кинематографа.

Кадр из сериала «Звездный путь» (1966 — 1969)

Рождение слэшера

Пусть и не сразу, но «Хэллоуин» стал большим хитом в США, а Карпентер обрел заветное признание на родине. На волне кассового успеха дешевого хоррора про Майкла Майерса студии (как независимые, так и мейджоры) принялись снимать собственные слэшеры, эксплуатируя готовую формулу. Наиболее знаковая вариация на тему «Хэллоуина» — «Пятница 13-е», где убийства уже не оставались за кадром, а являлись главным киноаттракционом. Взглянув на происходящее в киноиндустрии, где каждый второй ремесленник наживается на его детище, Яблонс решил выпустить продолжение и даже расщедрился на бюджет в 2,5 миллиона. К сожалению, безупречный открытый финал служил благородной почвой для подобного паразитирования, так что проект был тут же запущен в производство. Джон Карпентер, изначально и не помышлявший о сиквеле, написал сценарий вместе со своей постоянной соавторкой Деброй Хилл и сочинил саундтрек, между тем режиссерское кресло отошло дебютанту Рику Розенталю.

«Хэллоуин-2» начинается с того же момента, которым закончился первый фильм. Доктор Лумис подстреливает Майерса, а тот, выпав из окна, бесследно исчезает. Медики везут Лори Строуд в больницу, не подозревая, что маньяк уже идет по их следу, рассчитывая довести начатое до конца.

Кадр из фильма «Хэллоуин-2» (1981)

Джейми Ли Кертис, за три года ставшая «королевой крика», повторила свою звездную роль, Плезенс вернулся к образу Лумиса, а Канди вновь встал за камерой. Но для создания кино того же уровня всего этого было недостаточно. Чтобы как-то оправдать одержимость Майерса Лори Строуд, Карпентер и Хилл связали маньяка и жертву кровными узами, тем самым начисто лишив Майкла ореола загадочности. Кроме того, новичок Розенталь оказался не в состоянии поставить кино самостоятельно, и студия поручила Карпентеру доснять за него несвойственные первой картине брутальные убийства-шоустопперы, по уровню жестокости соответствующие популярной «Пятнице 13-е».

Будучи откровенно вторичным, как рядовой слэшер «Хэллоуин-2» работал, да и Карпентеру хватило смелости убить и Майерса, и Лумиса, что, как тогда казалось, лишит студию шанса развить историю. Вот только хоррормейкер сильно недооценивал алчность продюсеров.

От несостоявшейся хоррор-антологии до Басты Раймса

Несмотря на недовольство Карпентера и Хилл результатом, сиквел принес деньги. Как водится, на горизонте замаячил триквел. Соавторы согласились участвовать в третьей части при условии, что Майкла Майерса оставят в покое, а «Хэллоуин» станет хоррор-антологией в духе «Сумеречной зоны». Продюсеры не были в восторге, но пошли на уступки. Таким образом, «Сезон ведьм» — единственный фильм франшизы, не имеющий к остальным частям киносаги никакого отношения. Более того, это был даже не слэшер, а научно-фантастическая страшилка в духе 1950-х. Теперь антагонистом выступал злобный капиталист Конал Кокран, производитель игрушек из калифорнийского города Санта-Мира, задумавший избавить мир от детей. Его фабрика выпустила партию хеллоуиновских масок, оснащенных специальным чипом. Когда в канун Дня Всех Святых ребятишки соберутся перед телевизорами, их головы буквально расплавятся, а из пресловутых масок поползут черви и личинки. Каждого, кто осмеливается помешать Кокрану, устраняют вкалывающие на его заводе роботы. Противостоят злобной корпорации обычный врач и дочь одной из жертв, а полиция традиционно бездействует. Нетрудно догадаться, что зловещий сюжет — оболочка для социального комментария о том, что телевизор куда страшнее маньяка в маске, а сотрудники влиятельных корпораций готовы без зазрений совести исполнять любые приказы.

Режиссером на сей раз стал Томми Ли Уоллес, прежде работавший над серией арт-директором. И к нему сложно предъявить какие-то претензии: «Сезон ведьм» — вполне самобытный и качественно сделанный фильм ужасов, единственная проблема которого кроется в привязке к франшизе «Хэллоуин». Как оказалось, главной движущей силой киносериала является именно Майерс, поэтому поклонники восприняли отклонение от курса в штыки. По вине фанатов идея антологии очутилась в мусорном ведре. Душегуб в изуродованной маске Шетнера восстал из мертвых, но уже без какого-либо участия Карпентера.

Кадр из фильма «Хэллоуин-3: Сезон ведьм» (1982)

Начиная с 4-й части «Хэллоуин» превращается в мыльную оперу: пролежавший в коме маньяк прогулочным шагом идет в Хэддонфилд, но не ради убийства Лори, погибшей за кадром, а для охоты за ее дочерью Джейми. Остановить негодяя, конечно же, по силам исключительно Лумису, благодаря сценарным условностям также пережившему взрыв в больнице. В 5-й части данная линия была продолжена. Вновь Майерс ищет Джейми, а Лумис безуспешно пытается его поймать. Эти два фильма строились по принципу «больше крови, меньше здравого смысла», а от былой атмосферы не осталось и следа. Когда казалось, что ниже падать уже некуда, в 6-й части авторы оправдали злодеяния Майкла тем, что все эти годы он был марионеткой… культа друидов. И даже Джейми появляется лишь в самом начале, уступая место герою Пола Радда, повзрослевшему Томми из самой первой части. Сценарий сего произведения переписывался 11-й раз. Итоговый результат оказался настолько удручающим, что студии не осталось ничего иного, кроме как мягко перезагрузить киновселенную.

7-й «Хэллоуин» с подзаголовком «20 лет спустя» перечеркивал события всех фильмов, кроме первых двух. В центре повествования — Лори Строуд, воспитывающая сына-подростка, в то время как о Майкле ничего не слышно уже два десятилетия. Когда человек в маске возвращается, героиня Джейми Ли Кертис вступает в решающий бой.

Режиссеру Стиву Майнеру, ответственному за лучшие части сериала «Пятница 13-е», удалось реабилитировать достигшую дна франшизу и достойно ее завершить. Казалось бы, ну теперь-то многострадальный «Хэллоуин» оставят в покое. Но нет! Спустя три года в прокат вышел 8-й фильм с приставкой «Воскрешение», в открывающей сцене которого Лори умирает, а маньяк становится участником реалити-шоу, снимающегося в стенах его родного дома. Чего только за четверть века с бедным Майерсом не происходило: он плакал кровавыми слезами, вступал в астральную связь с племянницей, становился пешкой в руках сатанистов, но создателям «Воскрешения» удалось вывести бред на принципиально иной уровень и столкнуть Майкла в рукопашной схватке с Бастой Раймсом. Получив от именитого рэпера с ноги по лицу, некогда великий кинозлодей залег на дно, смиренно дожидаясь очередной перезагрузки.

Кадр из фильма «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

Взгляд Роба Зомби

В начале XXI века кризис настиг не только кинофраншизу «Хэллоуин», но и весь поджанр в целом. «Крик» ненадолго возродил интерес публики к убийцам в масках, но свежие мысли быстро закончились. Неудивительно, что все 2000-е прошли под эгидой хоррор-ремейков, начало которой было положено «Техасской резней» 2003 года. Вот и «Хэллоуин» не упустил возможности обнулиться.

Идею перезапуска запитчил известный музыкант Роб Зомби, с наступлением нового тысячелетия выдавший странный, но полюбившейся целевой аудитории «Дом 1000 трупов». Закрепив успех «Изгнанными дьяволом», рокер обрел статус новой надежды жанра, и именно ему студия в конечном счете доверила снять ремейк «Хэллоуина». К чести режиссера, он не стал слепо переснимать классику 1978 года, вместо этого полностью ее переосмыслив. Зомби прекрасно понимал, что превзойти Карпентера априори невозможно. Поэтому в своей версии постановщик рассчитывал подробно прописать предысторию Майерса, включая травлю в школе и годы, проведенные им в психиатрической больнице. «Хэллоуин» Карпентера подкупал тем, что антагонист в нем предстает как воплощенное зло, жестокость которого находится далеко за пределами рационального познания. «Он не человек, а сам дьявол», — неустанно твердил герой Плезенса в оригинале. У Роба Зомби, напротив, предпринята попытка очеловечить Майкла, дать его безжалостности логическое обоснование. Еще одно новшество — акцент на натуралистичном насилии, характерном для модного в те годы субжанра «пыточное порно».

Кадр из фильма «Хэллоуин» (2007)

Получившийся фильм разделил публику на два лагеря: одни были рады свежему взгляду на исчерпавшую себя линейку фильмов, тогда как адепты карпентеровской версии сетовали на превращение Майерса в банального психопата-убийцу с детской травмой. Но деньги кровавая бойня Роба Зомби принесла, а значит, сиквелу — быть. И тут Зомби наступил на те же грабли, что и его многочисленные предшественники. В ремейке 2007 была вполне логичная и полностью рассказанная история, не нуждавшаяся в каких-либо дополнениях. Удивительно, что хоррормейкер, искренне недолюбливающий «Хэллоуин-2» образца 1981 года, сам этого не понял. По законам сиквела, убийств во второй части ремейка стало больше, а психоанализ маньяка достигает апогея: ультракровавые сцены то и дело разбавляются видениями Майкла, в которых он видит белую лошадь и фигуру матери в белоснежном одеянии. Сценарный идиотизм «Хэллоуина-2» Роба Зомби опять поставил похождения Майерса на паузу.

Что не так с трилогией сиквелов?

Затишье нарушили Дэвид Гордон Грин и Дэнни Макбрайд. Комики, вдруг испытавшие всепоглощающую любовь к жанру ужасов, нашли способ для реанимации хоррор-сериала. Так как разобраться в бесчисленных сиквелах и ремейках вряд ли смогли бы даже преданные поклонники «Хэллоуина», Грин и Макбрайд решили перечеркнуть их все и снять прямое продолжение киноленты 1978 года. Да-да, они проигнорировали как сиквел 1981 года, впервые завершивший историю Майкла и Лори, так и «20 лет спустя», где их противостояние ненадолго завершилось во второй раз. В их «истинном продолжении» на экраны вернулась Джейми Ли Кертис, а Ник Касл вновь примерил свою жуткую маску. И даже Карпентер занял место исполнительного продюсера и записал свежую версию своего знаменитого саундтрека. Невзирая на все эти факторы, знатоки оригинала отнеслись к проекту со скептицизмом. Оно и неудивительно, учитывая, как часто за свою сорокалетнюю историю сага терпела фиаско. Но «Хэллоуин» 2018 года получился лучше, чем можно было ожидать. Несмотря на некоторые сюжетные несостыковки, Грину, Макбрайду и их съемочной команде удалось воссоздать на экране атмосферу того самого Хэддонфилда. Возвращение Майерса домой запечатлено эффектным пролетом камеры без монтажных склеек, после чего маньяк переходит от слов к действию. Убийства выполнены в лучших традициях слэшеров золотого века, ну а Джейми Ли Кертис предстала эдакой Эллен Рипли, скачущей по глубинке с ружьем наперевес.

Кадр из фильма «Хэллоуин» (2018)

Окупив скромный бюджет десятки раз, фильм ожидаемо положил старт трилогии, вторая часть которой добралась до кинотеатров осенью 2021 года. Особо бдительные зрители по-прежнему оставались настороже, небезосновательно опасаясь недоразумения вроде «Воскрешения» или «Хэллоуина-2» Роба Зомби. Катастрофы не случилось, но вопросов стало куда больше. В частности, по какой-то причине семейство Строуд в «Хэллоуин убивает» отодвигается в сторону, уступая место целой россыпи других очевидцев резни 1978 года. На авансцене подросшие Томми Дойл и Линдси Уоллес, за которыми Лори присматривала в ту роковую ночь, а сама она валяется на больничной койке, никак не влияя на происходящее в городе. В противовес законам жанра, с криками «Зло умрет сегодня» тихий городок дает сдачи Майклу, но в итоге сам превращается в монстра. Идея свежая, но слабо прописанная и, честно говоря, не очень-то уместная в рамках вселенной «Хэллоуина». К тому же дуэт Грин — Макбрайд слишком уж увлекся фансервисом, кивая в сторону то второй, то третьей части, между делом воскрешая на экране доктора Лумиса в рамках ретроспективных кадров. При этом на внятное развитие основной истории создателям кинокартины попросту не остается времени. Однако с важнейшей составляющей — изощренными убийствами — тут пока еще все в порядке. Как известно, ненадолго.

Тем самым «Воскрешением», коего так боялись фанаты, оказался «Хэллоуин заканчивается», где у Майкла появляется помощник. По какой-то неведомой причине антагонист не только пощадил введенного наспех персонажа, но и образовал с ним тандем. Что за невиданная до сего момента гуманность — неясно. И все бы ничего, но ведь и радующих глаз убийств-шоустопперов отныне нет и в помине. Майерс редко появляется в кадре, а ножом машет меньше, чем в любом из предыдущих «Хэллоуинов». Безоговорочный плюс финала трилогии сиквелов — саундтрек, написанный все тем же Карпентером вместе с сыном. Все остальное — сплошное разочарование.

Вариант Грина — Макбрайта в очередной раз доказала, что история Майкла Майерса не нуждается ни в каких дополнениях. Открытый финал и отсутствие понятной зрителю логики действий маньяка — те качества, благодаря которым «Хэллоуин» Карпентера работает даже сегодня. Продюсерам же нет до этого никакого дела. Главное — деньги. И вместо того, чтобы оставить Майкла в покое, в октябре 2023 года они анонсировали очередной перезапуск, но теперь в формате сериала.