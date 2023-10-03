ТНТ объявил об окончании сериала «Реальные пацаны»

Телеканал ТНТ официально объявил о завершении сериала «Реальные пацаны». Следующий четырнадцатый сезон станет для проекта заключительным — создатели специально позиционируют его прощальным, а не финальным или последним. Вместе с этим анонсом оглашена дата премьеры — трансляции начнутся с 23 октября в 20:00 по МСК.

Действие прощальных серий развернется в деревне «Наумовка», где расположено семейное поместье Николая Наумова. Оно досталось ему в наследство от бабушки. Не растерявший юношеский запал пермский реальный пацан решается на очень отважный поступок — главный герой переезжает в сельскую местность и прилагает все усилия, чтобы улучшить уровень жизни местных жителей. Коля намерен превратить свой новый дом в настоящую точку силы. Преодолевать многочисленные трудности ему помогают супруга Лера, Вован с Шакалом, давний друг Антоха Богданов, а также мама с Арменчиком.

Вместе с Николаем Наумовым в актерский состав вошли Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Антон Богданов, Станислав Тляшев, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Сергей Ершов, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов и Максим Тихонов. Режиссером, как и прежде, является Жанна Кадникова. Авторская группа включает Александра Синегузова, Сергея Долгушина, Владимира Морозова и Максима Филипьева. Заключительный эпизод написал основатель сериала Антон Зайцев. Именно он придумал концепцию и создал пилотную серию.

За тринадцать лет существования «Реальных пацанов» в эфир вышли 274 эпизода. Прощальный сезон состоит из 16 серий.