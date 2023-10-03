Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости ТНТ объявил об окончании сериала «Реальные пацаны»

ТНТ объявил об окончании сериала «Реальные пацаны»

3 октября 2023 14:06
ТНТ объявил об окончании сериала «Реальные пацаны»

В новых сериях Колян отправится в деревню.

Телеканал ТНТ официально объявил о завершении сериала «Реальные пацаны». Следующий четырнадцатый сезон станет для проекта заключительным — создатели специально позиционируют его прощальным, а не финальным или последним. Вместе с этим анонсом оглашена дата премьеры — трансляции начнутся с 23 октября в 20:00 по МСК.

Действие прощальных серий развернется в деревне «Наумовка», где расположено семейное поместье Николая Наумова. Оно досталось ему в наследство от бабушки. Не растерявший юношеский запал пермский реальный пацан решается на очень отважный поступок — главный герой переезжает в сельскую местность и прилагает все усилия, чтобы улучшить уровень жизни местных жителей. Коля намерен превратить свой новый дом в настоящую точку силы. Преодолевать многочисленные трудности ему помогают супруга Лера, Вован с Шакалом, давний друг Антоха Богданов, а также мама с Арменчиком.

Вместе с Николаем Наумовым в актерский состав вошли Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Антон Богданов, Станислав Тляшев, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Сергей Ершов, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов и Максим Тихонов. Режиссером, как и прежде, является Жанна Кадникова. Авторская группа включает Александра Синегузова, Сергея Долгушина, Владимира Морозова и Максима Филипьева. Заключительный эпизод написал основатель сериала Антон Зайцев. Именно он придумал концепцию и создал пилотную серию.

За тринадцать лет существования «Реальных пацанов» в эфир вышли 274 эпизода. Прощальный сезон состоит из 16 серий.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Тест: какой ты Локи? Тест: какой ты Локи? Читать далее 4 октября 2023
Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Молодая пара становится жертвой зловещих язычников в трейлере хоррора «Другие: Проклятие кукушки» Читать далее 4 октября 2023
Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует» Вышел первый трейлер нового фильма Рюсукэ Хамагути «Зла не существует» Читать далее 3 октября 2023
Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Девушка ведет подпольную радиопередачу в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет» Читать далее 4 октября 2023
Юэль Киннаман расправляется с убийцами своего сына в трейлере экшен-триллера «Немая ярость» Юэль Киннаман расправляется с убийцами своего сына в трейлере экшен-триллера «Немая ярость» Читать далее 4 октября 2023
Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Евгения Борзых оказывается в эпицентре криминальных разборок в трейлере сериала «Убить Риту» Читать далее 4 октября 2023
Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Обычная девушка становится женой Элвиса Пресли в новом трейлере байопика «Присцилла» Читать далее 4 октября 2023
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!» Читать далее 4 октября 2023
Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Лучший сериал Marvel: критики тепло приняли второй сезон «Локи» Читать далее 4 октября 2023
Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Вдохновляющая история Шайи ЛаБафа: Киноафиша приглашает на закрытый показ фильма «Молодой Папа» Читать далее 4 октября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше