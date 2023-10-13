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Киноафиша Новости Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

13 октября 2023 15:50
Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

Мелодрама об обретении себя и внутренней свободы через танец.

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съемок многосерийной мистической мелодрамы «Танго». Ведущие роли в сериале сыграют Юлия Снигирь и Денис Шведов.

Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

В центре сюжета — успешная бизнесвумен по имени Нора, чья жизнь в одночасье рушится после смерти любимого мужа Ивана. Еще сильнее ее шокирует информация о секретах покойного возлюбленного. Оказывается, что мужчина изменял ей и питал огромную страсть к танго. Пытаясь докопаться до сути, женщина отправляется в танцевальную школу. Данное место сначала кажется ей средоточием второсортных людей, но со временем ее надломанное мировоззрение кардинально меняется. Нора страстно увлекается танго и проходит внутреннюю трансформацию от серьезной женщины со стальным характером к легкой и мягкой танцовщице.

Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

Начались съемки сериала Валерия Тодоровского «Танго» с Юлией Снегирь

Генеральным продюсером шоу выступает Валерий Тодоровский, для которого это второй совместный проект с онлайн-кинотеатром после сериала «Кеша должен умереть». Кресло режиссера занял Сергей Сенцов («Дылды», «1703»), сценарий написала Галина Мосалова («Кому на Руси шить хорошо», «Жизнь человека. Последнее интервью»). В остальной актерский состав вошли Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев и Маргарита Фараджева.

Дата премьеры пока не установлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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