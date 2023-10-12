В прокат выходит триллер «Выжившая» с Одейей Раш и Рэем Лиоттой

Сегодня кинокомпания «Каропрокат» выпускает в России американский инди-триллер «Выжившая». Это последний фильм, в котором снялся знаменитый актер Рэй Лиотта («Славные парни»).

Картина повествует о 19-летней девушке по имени Роуз (Одейя Раш), проживающая вместе со своей одинокой матерью Альмой (Саффрон Берроуз) в маленьком городке в штате Флорида. Кажется, что удача наконец повернулась к Альме, когда она заводит романтическое знакомство с обаятельным бизнесменом Дереком (Эрик Дэйн). Под предлогом укрепления отношений с Альмой и знакомства с Роуз мужчина приглашает их отправиться в небольшое морское путешествие в районе Бермудских островов. Роуз не рада такой перспективе, но все же соглашается, поскольку ее мама в восторге от такого предложения.

Когда Дерек с Альмой и Роуз оказываются на море в лодке, на них нападают жестокие злодеи, которым руководит коварный Капитан (Лиотта). Выясняется, что «бизнес» Дерека — преступные махинации. Роуз удается спастись, но бойкая девушка не намерена мириться с произошедшим и решает отомстить.

Режиссером фильма выступил Джон Барр. Он же написал сценарий вместе с Марком Джексоном.