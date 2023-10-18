На Wink вышел сериал «Родные люди» с Дмитрием Дюжевым и другими звездами

В онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера многосерийного альманаха с участием Дмитрия Дюжева «Родные люди», в котором переплетены восемь разных историй. Новые эпизоды будут выходить в еженедельном формате каждый вторник.

Проект представляет собой сборник из ряда новелл различной жанровой направленности — от драмы и комедии до приключений и романтики. В эпизодах показываются изменения в климате страны и жизнях ведущих персонажей за двадцатилетний период. Действующие лица — студенты из 1990 годов, числившиеся в одном институте и проживавшие вместе в общаге. После раздачи дипломов их жизненные пути разошлись в разные стороны, однако общение не прекратилось. Герои по-прежнему приходят друг к другу на выручку и делятся бытовыми историями. Поворотным моментом становится юбилей их любимого преподавателя. Они решают вновь собраться в честь знаковой даты, но для этого им необходимо преодолеть массу трудностей.

В многочисленный актерский состав также вошли Егор Бероев, Александра Ребенок, Анастасия Вивденко, Галина Польских, Марина Чувилина, Камиль Ларин, Андрей Соколов, Елена Захарова, Александр Ляпин, Иван Злобин, Галина Петрова, Арина Полонская, Александр Демидов, Хабибб Шарипов, Алена Кулешова, Игорь Миркурбанов, Наталья Бочкарева, Дмитрий Куличков, Владислав Миллер, Кристина Исайкина, Олег Газманов, Богдан Жилин, Александр Ильин, Сергей Чонишвили, Валери Зоидова, Эра Зиганшина, Александр Семчев, Екатерина Гревцев, Алексей Макаров и Диана Огай. В режиссерской команде задействованы Александр Котт, Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлиев и Алина Верипя.