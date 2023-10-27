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Киноафиша Новости Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света»

Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света»

27 октября 2023 08:44
Необыкновенная девочка спасает своего отца в трейлере мультфильма «Страшилка и тайна города света»

Австралийский мультфильм, напоминающий «Коралину в Стране Кошмаров».

Кинокомпания Madman Films представила трейлер австралийского анимационного фильма для всей семьи «Страшилка и тайна города света» на основе оригинальной идеи Нэйтана Юревичуса. Мировая премьера состоялась в этом году на кинофестивале в Сиднее.

Мультфильм повествует о 12-летней девочке по имени Арки. Она слепа на один глаз, а ее правая рука представляет собой тентакль. Арки живет на удаленном полуострове со своим гиперзаботливым отцом Блистером, который является гигантским осьминогом. Однажды страну, где проживает главная героиня, сотрясает эхо взрыва, после чего Блистер пропадает. Арки отправляется в лес, тем самым делая первый шаг на пути в огромный Город света, где оказался заточен ее отец. Арки обретает разношерстную группу союзников, которые обещают ей помочь. Девочке предстоит раскрыть темную правду о своем происхождении, а также осознать сокрытую в ней силу. Арки будет противостоять таинственному ученому из Города света, похитившему ее отца. Однако на кону не только благополучие Блистера, но и судьба всего мира.

Режиссером выступил Рикард Куссо, ранее снявший мультики «Дерево желаний» (2019), «Пушистые спасатели» (2020) и «Звериные бои» (2020). Вторым режиссером является Таня Венсан.

В российский прокат «Страшилка и тайна города света» выйдет 2 ноября.

Фото: Madman Films
Елена Королева
Елена Королева
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