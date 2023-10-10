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Киноафиша Новости Появились первые кадры с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас из байопика «Мария»

Появились первые кадры с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас из байопика «Мария»

10 октября 2023 13:24
Появились первые кадры с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас из байопика «Мария»

Съемки фильма Пабло Ларраина начались, несмотря на забастовку актеров.

Стартовали съемки биографической драмы Пабло Ларраина «Мария», в которой Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную диву Марию Каллас, считающуюся одной из величайших певиц XX века. Также опубликованы первые официальные кадры с актрисой.

Синопсиса у картины пока нет, но известно, что в ней будут отражены последние годы жизни исполнительницы, которые она провела в 1970 годах в Париже. Сценарий новой картины от режиссера «Джеки» и «Спенсер» написал создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Ниже приведена цитата Ларраина:

«Я невероятно взволнован началом съемок «Марии», которая, как я надеюсь, подробнее познакомит зрителей всего мира с увлекательной жизнью и творчеством Марии Каллас. У нас есть великолепный сценарий от Стивена Найта, отличный актерский состав и съемочная группа и, конечно же, невероятная Анджелина Джоли, которая провела экстраординарную подготовку».

Появились первые кадры с Анджелиной Джоли в образе Марии Каллас из байопика «Мария»

В остальной актерский состав вошли Коди Смит-Макфи («Власть пса»), Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), Альба Рорвахер («Голодные сердца»), Халук Бильгинер («Горячая голова») и Валерия Голино («Грекзит»).

Текст «Марии» был завершен еще до начала забастовки сценаристов. Фильм вошел в узкий список кинопроектов от независимых студий, съемки которых были одобрены актерским профсоюзом. Производство пройдет в течение восьми недель в Париже, Будапеште, Милане и Греции, а премьера ленты, вероятнее всего, состоится в конце следующего года.

Фото: Pablo Larraín
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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