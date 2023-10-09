ТНТ и создатели «СамоИронии судьбы» готовят новогодний фильм «Иван Васильевич меняет всё!»

Телеканал ТНТ опубликовал кадры из предстоящего праздничного фильма «Иван Васильевич меняет всё!», главные роли в котором исполнят знаменитые комики, а также звезды кино и шоу-бизнеса. Как следует из названия, в основу предстоящей музыкальной комедии легла классическая картина Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», вышедшая 50 лет назад.

Зрителям предстоит вновь встретиться с полюбившимися персонажами в лице Шурика (Демис Карибидис), Ивана Грозного и Ивана Бунши (Тимур Батрутдинов), а также Жоржа Милославского (Максим Лагашкин), однако на этот раз компанию им составят другие герои, гармонично введенные в фантастический сюжет. Как и в оригинале, Шурик будет пытаться вернуть Ивана Грозного в его эпоху, но машина времени, работающая через VPN, будет непрестанно барахлить, перебрасывая героев в разные места и страны. В фильме также будет масса отсылок на другую советскую киноклассику, а также современные сериалы и клипы.

Авторами идеи «Иван Васильевич меняет всё!» являются авторы «СамоИронии судьбы» Андрей Шелков и Максим Ткаченко. Режиссерами выступают Миша Семичев и Роман Ким.

Премьера состоится вечером 31 декабря на ТНТ.