Молодую монахиню изводит демоническая сущность в трейлере хоррора «Мертвая сестра»

Стрим-сервис Netflix представил дебютный трейлер испанского фильма ужасов «Мертвая сестра» (Hermana Muerte) о монашке, столкнувшейся со сверхъестественным злом. Картина является приквелом нашумевшего хоррора «Уиджи: Проклятие Вероники» (2017).

Действие развернется в послевоенной Испании. Главная героиня — юная послушница Нарсиса (Ария Бедмар), обладающая особым мистическим даром. Она пребывает в старинный монастырь, преобразованный в школу для девочек, чтобы стать там учительницей. Постепенно девушка становится участницей череды очень странных событий, вызывающих у нее тревогу. Все это приводит Нарсису к разгадке жутких тайн, окутавших учебное заведение и его обитателей.

Режиссером выступил создатель франшизы «Репортаж» Пако Пласа, до этого снявший оригинальный фильм. Сценарий написал Хорхе Геррикаэчеварриа («30 сребреников»). В остальной актерский состав вошли Альмудена Амор, Мару Вальдивьельсо, Луиза Мерелас, Чело Виварес, Консуэло Трухильо, Пабло Гиса Кестингер, Сара Рош, Олимпия Рош и Даниэла Касас.

Мировая премьера «Мертвой сестры» состоится на следующей неделе в рамках международного кинофестиваля в Ситжесе. На стриминге фильм выйдет 27 октября.