Шоураннер «Офиса» прокомментировал слух о перезапуске сериала

С момента завершения «Офиса» прошло уже десять лет, однако разговоры о возможном возвращении сериала по-прежнему время от времени появляются. В прошлом месяце авторитетные инсайдеры из Puck News сообщили, что в обозримом будущем знаменитый телепроект все-таки будет перезагружен, причем новой версией занимается создатель оригинала Грег Дэниелс. В недавнем разговоре с порталом Collider кинематографиста попросили прокомментировать эту информацию.

Отвечая на вопрос журналиста, Дэниелс тактично ушел от ответа и не стал что-либо опровергать или подтверждать. Несмотря на это, он искренне рад, что новость о перезапуске вызвала у зрительской аудитории такой большой ажиотаж:

«Думаю, что пока все это слишком спекулятивно. Но круто, что люди так взбудоражились из-за одного слуха. Радует, что поклонники все еще заинтересованы в этом. Отвечая на ваш вопрос, скажу так: если будет что объявлять, я это обязательно сделаю».

В случае, если перезапуск все-таки однажды состоится, то, скорее всего, это не будет прямой сиквел оригинального шоу. В прошлом году шоураннер заявил, что видит новый сериал частью своеобразной телевселенной. В центре сюжета окажется совершенно другая группа героев, поэтому участие знакомых актеров весьма маловероятно.