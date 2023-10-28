Кульминационная битва с Эреном Йегером: вышел трейлер финала «Атаки титанов»

Концовка культового аниме-сериала «Атака титанов» все ближе и ближе. 4 ноября студия MAPPA представит заключительный эпизод саги, в котором состоится кульминационная битва небывалых масштабов.

Силам Крыльев свободы во главе с Микасой, Райнером и другими предстоит столкнуться со своим самым грозным врагом в лице Эрена Йегера. Вышедший сегодня трейлер финальной серии дает представление о накале предстоящей развязки. Ставки никогда не были так высоки, поскольку теперь Эрен обладает способностями, превосходящими все, что было ранее. Будучи наследником Титана Прародителя, он имеет власть над Гулом Земли и широким спектром сил Титанов. Этот устрашающий арсенал ставит Крылья свободы в бедственное положение.

Хотя Крыльям свободы удалось укрепить свои ряды такими Титанами-ветеранами, как Бронированный титан, Титан Энни Женская Особь и Пик Титан-грузоперевозчик, Крыльям свободы предстоит необычайно тяжелая битва. Связь Эрена с Имир, являющейся прародительницей элдийцев, дает ему возможность беспримерной коммуникации со своими товарищами-элдийцами, тем самым увеличивая его мощь.