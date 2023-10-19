Резня на Хэллоуин, кровавый день рождения и Санта-Клаус — убийца: 8 праздничных слэшеров на все случаи жизни

На Хэллоуин 1963 года маленький мальчик Майкл Майерс зарубил кухонным ножом собственную сестру, после чего загремел в психиатрическую лечебницу. Ровно 15 лет спустя, в канун Дня Всех Святых, безумец сбегает. Вернувшись в родной Хэддонфилд, маньяк принимается убивать ничего не подозревающих жителей.

«Хэллоуин» — классический американский слэшер, окончательно сформировавший канон субжанра. Всю первую половину 1980-х шаблон, популяризированный Джоном Карпентером, нещадно эксплуатировался режиссерами-ремесленниками. И лишь немногим удастся достичь той планки, что была задана «Хэллоуином».

Кадр из фильма «Хэллоуин»

С днем рождения меня (1981)

Год назад Вирджиния пережила страшную катастрофу, чудом избежав смерти. Пытаясь забыть прошлое и начать с чистого листа, она все свободное время зависает с новыми друзьями, предвкушая грядущее 18-летие. Все меняется, когда близкие Вирджинии люди один за другим начинают пропадать без вести.

К началу 1980-х слэшеры обрели феноменальную популярность по всему миру, а их ежегодное производство в США исчислялось сотнями. Многие из тех фильмов канули в небытие, а режиссеры-однодневки, как следует заработав, больше ничего не снимали. Но «С днем рождения меня» — исключение из правил. Постановщиком мрачного ужастика выступил мэтр голливудского кино Джей Ли Томпсон, еще в 50-е поставивший культовый триллер «Мыс страха». Взявшись за субжанр, традиционно считавшийся представителями «старой школы» апогеем дурновкусия, живой классик выдал качественное, умное и чертовски атмосферное кино.

Кадр из фильма «С днем рождения меня»

Триш — самая популярная девушка колледжа, на дне рождения которой мечтает побывает каждый студент общежития. Праздник срывает маньяк в маске, который зарубает виновницу торжества ножом. Вместо того, чтобы отойти в мир иной, Триш оказывается во временной петле, вновь и вновь проживая день собственной смерти.

Молодой постановщик Кристофер Лэндон совершил банальный, но эффектный трюк: скрестил слэшер с сюжетом из « Дня сурка ». Жанровый гибрид под названием «Счастливого дня смерти» настолько полюбился целевой аудитории, что окупил собственный бюджет как минимум пятьдесят раз. Нащупав золотую жилу, режиссер провернул ту же схему с « Чумовой пятницей », в «Дичи» заменив Джейми Ли Кертис на комика Винса Вона, мастерски отыгрывающего маньяка из созвучного хоррора « Пятница 13-е ». И вновь успех!

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти»

Незнакомец терроризирует студенток из женского общежития телефонными звонками с непристойностями и угрозами. В рождественскую ночь злоумышленник переходит от слов к действиям, устраняя девушек одну за другой.

Канадский фильм ужасов Боба Кларка наравне с «Техасской резней бензопилой» того же года оказал колоссальное влияние на развитие жанра слэшер, предвосхитив многие элементы «Хэллоуина». Потрясающее кино, за полвека не утратившее былой актуальности.

Кадр из фильма «Черное Рождество»

Казалось бы, хорроры с рождественским сеттингом — явление отнюдь не редкое. Так, еще в 1980 году на экраны вышел слэшер «Ты лучше смотри в оба», где маньяк в образе Санты кромсал людей на мелкие кусочки. Но тот релиз остался незамеченным, а вот премьера «Тихой ночи» в ноябре 1984 года возымела эффект разорвавшейся бомбы.

Причиной тому стала агрессивная рекламная компания: ролики про Санта-Клауса с топором крутили в прайм-тайм между семейными шоу. Разгневанные родители, дети которых стали бояться Санту, призывали бойкотировать новинку, устраивая акции протеста возле кинотеатров. Под давлением студия сняла «Тихую ночь» с проката уже через неделю, что, впрочем, не помешало ей собрать 2,5 миллиона и породить целую кинофраншизу.

По сюжету, американская семейка отправляется в гости к дедушке. Психически нездоровый старик рассказывает внуку Билли о том, что если тот будет плохо себя вести, то Санта-Клаус его накажет. Кто бы мог подумать, что жуткая сказка безумного родственника вскоре станет былью.

Кадр из фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»

20 лет назад в шахтерском городке произошла трагедия, в результате которой погибли пять человек. Выжить удалось только Гарри Уордену, признанному невменяемым и заключенному в психушку. Теперь о событиях той роковой ночи уже никто не помнит. Подростки того самого поселения готовятся отпраздновать очередной День всех влюбленных, не подозревая, что Уорден вернулся, дабы покарать виновных.

Еще один великий хоррор 80-х о похождениях душегуба в маске. На сей раз маньяк расхаживает в костюме шахтера и орудует киркой, на радость публике проливая литры искусственной крови. Убийства в этом слэшере и впрямь впечатляющие, да и сюжет, невзирая на некоторую вторичность, держит в напряжении до самой развязки. Прекрасный образец жанра и одна из самых неожиданных вариаций на тему главного романтического праздника.

Кадр из фильма «Мой кровавый Валентин»

День дурака (1986)

Маффи предлагает друзьям провести уик-энд в родительском доме, расположенном на небольшом острове. В этом райском уголке молодые люди устраивают безобидные розыгрыши, типичные для Дня дурака. Вечеринка превращается в ожесточенную борьбу за выживание, когда гости сталкиваются с таинственным убийцей.

Как можно догадаться, слэшеры 80-х прошлись по каждому более-менее известному празднику. Так что всемирный День дурака, празднуемый 1 апреля, тоже не избежал кровавого переосмысления. Создатели данной киноленты, вышедшей на закате золотой эры субжанра, разбавили прямолинейную резню изрядной долей черного юмора, остроумно высмеяв многие клише. Незаслуженно подзабытая хоррор-комедия, достойная внимания киноманов.

Кадр из фильма «День Дурака»

Школьный бал (1980)

В 1974 году невинная игра ребятишек в прятки завершилась смертью одной из девочек. Остальные дети поклялись никому не говорить о случившемся, не зная, что некто стал очевидцем трагедии. Шесть лет спустя, накануне выпускного, свидетель решает отомстить.

«Школьный бал» — еще одна общепризнанная классика, где помимо королевы крика Джейми Ли Кертис снялся комик Лесли Нильсен. В дальнейшем кинокартина обзавелась несколькими сиквелами, да только повторить успех кинофраншиз «Хэллоуин» и «Пятница 13-е» киносериалу, к сожалению, не удалось.