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Киноафиша Новости Джулия Робертс и Махершала Али переживают апокалипсис в трейлере фильма «Оставь мир позади»

Джулия Робертс и Махершала Али переживают апокалипсис в трейлере фильма «Оставь мир позади»

3 октября 2023 10:07
Джулия Робертс и Махершала Али переживают апокалипсис в трейлере фильма «Оставь мир позади»

Персонаж Кевина Бейкона говорит: «Разве вы не понимаете? Нас всех бросили».

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер психологического триллера «Оставь мир позади» со звездным актерским составом в лице Джулии Робертс, Мархершалы Али, Итана Хоука, Кевина Бейкона и Миха’лы Херролд. Картина является экранизацией одноименного романа Румаана Алана, вышедшего в свет в 2020 году.

По сюжету, Аманда (Робертс) и ее муж Клэй (Хоук) отправляются провести выходные на Лонг-Айленде вместе со своими детьми. Неожиданно вечером к ним приходит незнакомец Джи Аш (Али) и его супруга Рут (Херролд). Джи Аш оказывается богатым владельцем жилья, где остановилась Аманда и ее семья. Персонаж Али предупреждает своих постояльцев о надвигающейся глобальной катастрофе.

Сначала Аманда и Клэй с недоверием воспринимают это страшное пророчество, однако правоту незнакомца подтверждает новостной репортаж о том, что США подверглись массированой кибератаке. Однако Джи Аш отмечает, что «правда куда более пугающая». В дальнейшем главным героям предстоит стать свидетелями апокалипсиса, который сопровождается невероятными происшествиями.

Режиссером и сценаристом картины выступает Сэм Эсмейл, наиболее известный как автор сериала «Мистер Робот» с Рами Малеком.

Мировая премьера «Оставь мир позади» состоится 25 октября на фестивале AFI, тогда как на Netflix фильм выйдет 8 декабря.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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