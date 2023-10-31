Лина Хиди обращается к звездам в трейлере фантастического сериала «Маяк 23»

В середине октября сервис MGM+ выпустил трейлер нового фантастического сериала «Маяк 23» во главе со звездой «Игры престолов» Линой Хиди, а теперь появился дублированный трейлер, представленный онлайн-кинотеатром «Амедиатека». Премьера в России состоится 13 ноября. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

В основу проекта легла одноименная научно-фантастическая книга Хью Хауи. Ранее по его другому произведению компания Apple сняла получивший признание сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон.

События «Маяка 23» разворачиваются в XXXIII веке. В центре сюжета — работающая на правительство Астер (Хиди), которая после крушения своего шаттла оказывается на краю вселенной на станции, которая служит маяком для космических путешественников. Там главная героиня оказывается в ловушке вместе с экс-военным Халаном (Стефан Джеймс). На фоне взаимного недоверия и подозрений им придется решить, являются они врагами или же союзниками. Кроме того, им предстоит вступить в борьбу не только за свои жизни, но и за судьбу мира.

Создателем сериала выступает Зак Пенн («Первому игроку приготовиться», «Главный герой»).