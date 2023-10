15 самых смешных комедийных сериалов за последние 10 лет

1. Бруклин 9-9 / Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Джейк Перальта — детектив в отделе полиции в Бруклине, известный своим несерьезным отношением к работе. Когда в отделе появляется новый капитан Рэймонд Холт, Джейк вынужден научиться работать в более строгих рамках. В ходе сериала, команда решает множество преступлений, сталкивается с личными и профессиональными проблемами. Джейк и его коллега и подруга Эми Сантьяго в конечном итоге влюбляются, женятся и становятся родителями, а Холт оказывается не просто капитаном, но и наставником для всех.

2. В лучшем мире / The Good Place (2016-2020)

Элеанор просыпается в загробной жизни, в "лучшем мире", но вскоре понимает, что попала туда по ошибке. Она пытается стать лучше с помощью своего "душевного спутника" Чиди. С течением времени, она и её новые друзья обнаруживают, что система загробной жизни несовершенна и пытаются её исправить. Сюжет усложняется, когда они узнают о более глобальных проблемах в "лучшем мире".

3. Дрянь / Fleabag (2016-2019)

Молодая женщина сталкивается с личными и профессиональными проблемами в Лондоне. Она потеряла свою лучшую подругу и пытается справиться с этой трагедией, заодно управляя небольшим кафе. На фоне сложных отношений с семьей главная героиня начинает крутить роман с женатым мужчиной. К концу второго сезона она начинает принимать себя и свои ошибки, ища путь к исцелению.

4. Рик и Морти / Rick and Morty (2013)

Рик, гениальный ученый-алкоголик, и его внук Морти отправляются в различные приключения по вселенной и параллельным мирам. Рик часто затаскивает Морти в опасные и морально сомнительные ситуации, а Морти пытается как-то сбалансировать это с обыденной жизнью подростка. Отношения в семье становятся все более напряженными, поскольку Рик влияет на каждого из своих родных, приводя к различным кризисам и откровениям.

5. Шиттс Крик / Schitt's Creek (2015-2020)

Семья Роуз, богатые и избалованные, внезапно теряют все свое состояние и оказываются вынужденными переехать в маленький городок Шиттс Крик, который они купили в качестве шутки много лет назад. Первоначально шокированные своей новой жизнью, они начинают адаптироваться, открывая для себя значение семьи и дружбы. Каждый из членов семьи Роуз находит свой путь: Дэвид открывает свой магазин и находит любовь, Алексис занимается своей карьерой и образованием, а родители обнаруживают новую страсть в отношениях и карьере.

6. Конь БоДжек / Bojack Horseman (2014-2020)

Конь БоДжек — пожилой актер, звезда всеми забытого телешоу. Он пытается вернуть свою карьеру и улучшить личную жизнь, но борется с проблемами алкоголизма, депрессии и сложными отношениями. С каждым сезоном, он то преуспевает, то вновь откатывается назад, пытаясь наладить отношения с друзьями и семьей, включая свою бывшую девушку-агента и дочь, о существовании которой он и не подозревал.

7. Реальные упыри / What We Do in the Shadows (2019)

Сериал рассказывает о жизни четырех вампиров, живущих в одном доме в Нью-Йорке. Они сталкиваются с проблемами современной жизни, такими как оплата аренды, отношения с соседями и внутренние конфликты. Они пытаются адаптироваться к современному миру, но часто это приводит к комичным и неожиданным ситуациям.

8. Барри / Barry (2018-2023)

Барри — профессиональный киллер, который получает задание убить актёра в Лос-Анджелесе. Прибыв на место, он случайно посещает мастер-класс по актерскому ремеслу и решает, что хочет стать актёром. Он пытается отказаться от своей кровавой профессии, но прошлое не отпускает его. Каждый раз, когда Барри пытается начать новую жизнь, старая настигает его, ставя под угрозу его новую карьеру и отношения.

9. Тед Лассо / Ted Lasso (2020-2023)

Тед Лассо, американский футбольный тренер, переезжает в Англию, чтобы стать тренером футбольной команды, несмотря на отсутствие опыта. Владелица команды, Ребекка, наняла его, надеясь на провал, чтобы отомстить своему бывшему мужу. Тем не менее, Тед с помощью своего неизменно позитивного отношения и поддержки других преобразует команду и её владелицу.

10. Катастрофа / Catastrophe (2015-2020)

Роб и Шэрон встречаются и проводят неделю в Лондоне, после чего Шэрон обнаруживает, что беременна. Роб переезжает из США в Великобританию, и они решают пожениться. В первом сезоне они сталкиваются с проблемами беременности и брака "по залёту". В последующих сезонах они решают проблемы с воспитанием детей, с работой, и с многочисленными семейными кризисами, включая неожиданную смерть одного из родителей.

11. Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel (2017-2023)

Мириам Мейзел — счастливая домохозяйка 1950-х, живущая на Манхэттене, которая решает стать стендап-комиком после того, как её муж её бросает. Она знакомится с менеджером Сюзи и начинает выступать в ночных клубах, борясь с сексизмом и стереотипами того времени.

12. Атланта / Atlanta (2016-2022)

История Эрна, молодого парня из Атланты, который пытается прокормить себя и свою дочь, становясь менеджером своего двоюродного брата, рэпера по имени Paper Boi. Эрн сталкивается с реалиями музыкальной индустрии, расизмом и сложностями семейных отношений.

13. Метод Комински / The Kominsky Method (2018-2021)

Сэнди Комински, стареющий актер и преподаватель актёрского мастерства, сталкивается с проблемами старения и отношений с близкими. Его лучший друг, агент Норман, теряет жену, и вместе они пытаются найти новый смысл в жизни, решая проблемы с детьми, здоровьем и карьерой.

14. Вице-президент / Veep (2012-2019)

Селина Майер, вице-президент США, сталкивается с бюрократией, некомпетентными сотрудниками и политическими кризисами. В ходе сериала она становится президентом, затем теряет это место и пытается вернуться в политику. Её команда — это сборище неудачников, которые постоянно попадают в неловкие ситуации.

15. Следом за жизнью / After Life (2019-2022)

Тони, журналист из небольшого английского города, теряет смысл жизни после смерти своей жены. Он решает "наказать" мир, становясь холодным и жестоким человеком, но его собака и коллеги постоянно напоминают ему о человечности. Через ряд жизненных ситуаций и встреч с разными людьми, Тони начинает по-новому оценивать жизнь.