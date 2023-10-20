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Киноафиша Новости Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

20 октября 2023 14:29
Иван Янковский возглавляет уличную банду в трейлере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Также объявлена дата премьеры.

Онлайн-кинотеатры Wink и START представили полноценный трейлер многосерийной криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» повествующей о столкновениях уличных банд. Сериал стартует на стриминге 9 ноября.

Действие разворачивается в конце 1980-х годов. Советский Союз умирает. Вместе с надвигающейся эпохой больших перемен появляется свобода от моральных правил, перетекающая в уличный беспредел. Пока родители пытаются удержаться на плаву, их оставленные на произвол судьбы дети находят для себя экстравагантное занятие: они собираются в уличные группировки, чтобы на кулаках биться за территории. В центре повествования — 14-летний подросток из интеллигентной семьи по имени Андрей. Он проживает с мамой и маленькой сестрой. Парень посещает музыкальную школу и регулярно подвергается травле со стороны сверстников. Чтобы прекратить нападки, Андрей заводит дружбу с группой «пацанов». Именно его новый приятель Марат выступает для юноши проводником в этом безжалостном и сложном мире улиц.

Ведущие роли в шоу сыграли Иван Янковский («Плейлист волонтера»), Рузиль Минекаев («‌‌Смычок»), Никита Кологривый («Два холма»), Анастасия Красовская («Трудные подростки») и Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»). Компанию им составили Анна Пересильд, Юля Александрова, Иван Макаревич, Елизавета Базыкина, Лев Зулькарнаев, Антон Васильев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Ярослав Могильников и Григорий Дудник. Режиссером выступил Жора Крыжовников («Горько!», «Лед 2»). Он же написал сценарий вместе с Андреем Золотаревым («Повелитель ветра», «Вторжение»).

Фото: Онлайн-кинотеатры Wink и START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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