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Киноафиша Новости Джулия Робертс и Итан Хоук переживают конец света в трейлере фильма «Оставь мир позади»

Джулия Робертс и Итан Хоук переживают конец света в трейлере фильма «Оставь мир позади»

24 октября 2023 16:42
Джулия Робертс и Итан Хоук переживают конец света в трейлере фильма «Оставь мир позади»

В картине наряду с темой апокалипсиса исследуется проблема предрассудков.

Стрим-сервис Netflix выпустил расширенный трейлере психологического триллера о конце света «Оставь мир позади» по одноименной книге Румаана Алама. Главные роли в картине с элементами фантастики сыграли голливудские звезды Джулия Робертс, Итан Хоук, Махершала Али, Миха’ла Херролд и Кевин Бейкон.

Фильм повествует о семейной паре в лице Аманды (Робертс) и Клея (Хоук), которые вместе со своими детьми Арчи и Роуз отправляются провести выходные в арендованном загородном доме. Однако их идиллический отдых прерывает ночной визит двух незнакомцев. Ими оказываются владельцы дома Эли Г.Х. Скотт (Али) и его дочь Рут (Херролд). Они сообщают сбитым с толку Аманде и Клею, что США стали жертвой массированной кибератаке. Позже эта новость подтверждается репортажем по телевизору. Однако масштаб катастрофы оказывается еще более пугающим, поскольку главные герои становятся свидетелями невероятных искажений привычной реальности, включая кровавый дождь и искривление пространства.

Режиссером картины выступил Сэм Эсмейл, наиболее известный как создатель сериала «Мистер Робот» с Рами Малеком.

«Оставь мир позади» выйдет в США в ограниченный прокат 22 ноября, тогда как на стриминге фильм станет доступен 8 декабря.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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