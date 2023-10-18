Эмиль Хирш вершит месть в трейлере триллера «Стенографист»

В сети появился дебютный трейлер криминального триллера «Стенографист» о мужчине, ведущем двойную жизнь. Главную роль в картине сыграл звезда драмы «В диких условиях» и блокбастера «Спиди-гонщик» Эмиль Хирш.

В центре сюжета — тихий и неприметный судебный стенографист Уолден Дин (Хирш), страдающий от неизлечимой болезни. Ежедневно на заседаниях он становится свидетелем несовершенства системы. На постоянной основе главный герой наблюдает за неспособностью закона помогать людям, нуждающимся в защите. Точкой кипения для него становится спущенное на тормозах дело об убитом мальчике. Когда подозреваемого в смерти ребенка отпускают, Уолден собирает накопленный гнев и решает взять правосудие в свои руки — отбросив мягкость, он отправляется восстанавливать справедливость своими жестокими методами, однако одним этим делом деятельность Уолдена не ограничивается. Теперь в рабочее время он притворяется примерным законопослушным гражданином, а ночью превращается в безжалостного карателя.

В остальной актерский состав вошли Шейн Уэст, Келли Гарнер, Таня Рэймонд, Дэвид Кит, Стив Култер, Сет Майклс, Санни Мабри и Сара Сометти. Режиссером и автором сценария выступил Майкл Дэвис («Модильяни», «Рождественское свидание моего отца»).

«Стенографист» выйдет в США в ограниченный прокат 10 ноября, а цифровой релиз состоится 12 декабря.