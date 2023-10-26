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Киноафиша Новости Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные»

Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные»

26 октября 2023 17:03
Бандиты из 90-х осваиваются в современной Москве в трейлере сериала «Отмороженные»

По словам исполнителя главной роли Влада Коноплева, это история о дружбе и любви.

Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink выпустили новый трейлер комедийного сериала «Отмороженные». Главные роли сыграли Влад Коноплев, Ян Цапник и Светлана Иванова. Шоу стартует на стриминге 2 ноября.

Действие сериала начинается в конце 1990-х, когда четыре бандита заставляют должника выплатить им деньги. Из-за невероятного стечения обстоятельств они оказываются в криокамере, где в замороженном виде пребывают вплоть до 2022 года. Очнувшись, Фил, Чак, Вжик и Масса оказываются в современной Москве, которая поражает их своей трансформацией. Главные герои пытаются адаптироваться в новой среде, где их бандитские замашки выглядят совершенно неуместно и комично. Кроме того, родные и близкие персонажей стали старше, так что ребята вынуждены заново выстраивать отношения: кому-то — с сыном, который теперь является ровесником, кому-то — с возлюбленной, уже давно вышедшей из девичества. Фил, Чак, Вжик и Масса постараются найти свое место в новом для них мире, а также отомстить своему начальнику, из-за которого они попали в криокамеру.

Режиссером сериала выступает Аня Мирохина. В актерский состав также вошли Нонна Гришаева, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин и другие.

Фото: more.tv, Wink
Елена Королева
Елена Королева
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